Причины снижения рейтинга Зеленского

Как только Украина стала немного «выходить» из карантина, рейтинг президента Зеленского устремился вниз. Тенденция снижения весьма устойчива.

Главная тенденция июня в политическом измерении общественного мнения – снижение рейтингов президента Зеленского. Причем это произошло в течение месяца – с мая по конец июня – и в существенных масштабах, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«Например, по данным опросов Киевского международного института социологии (КМИС) одобрение действий и заявлений Зеленского снизилось с мая по конец июня на 9% (с 47% до 38%). И если в мае относительное большинство украинцев одобряло действия и заявления президента, то в конце июня уже наоборот», – пишет эксперт.

Падение рейтингов Зеленского зафиксировали четыре разных социологических центра, проводивших опросы общественного мнения в июне (Центр «Социальный мониторинг», КМИС, Центр Разумкова и соцгруппа «Рейтинг»).

«Показатели доверия президенту, одобрения его действий и заявлений, удовлетворенности его деятельностью (разные центры используют разные показатели) снизились до уровня в диапазоне от 36% до 41%. До 34,6% (по сравнению с 39,3% в середине мая) снизился президентский рейтинг Зеленского, по данным соцгруппы «Рейтинг», – отмечает Фесенко.

При этом следует отметить, что Зеленский по-прежнему втрое опережает ближайших преследователей (Петра Порошенко и Юрия Бойко).

«Чем объяснить такое довольно существенное снижение рейтингов президента именно в июне?», – подчеркивает Фесенко

Последний раз такое же резкое снижение рейтингов главы государства происходило зимой (в феврале 2020 года. по сравнению с декабрем 2019 года). Однако во время эпидемии коронавируса и карантина снижение рейтингов президента Зеленского прекратилось (либо происходило очень медленно).

«Но как только страна начала выходить из карантина, обвалились и рейтинги главы государства. Отмечу, что нечто подобное произошло не только в Украине. Существенно снизились рейтинги президентов США и Франции, целого ряда других зарубежных лидеров», – отмечает Фесенко.

У политологов даже новый термин появился – «постковидная» или «посткарантинная» политика, отражающая всплеск протестных и негативных настроений в обществе после эпидемии и карантина.

«Отмечу, в качестве гипотезы, еще один фактор, который также мог, хотя бы косвенно, повлиять на рейтинговую ситуацию Зеленского – почти месяц (до 21 июня) не было его знаменитых видеообращений. А они, как мы знаем, все-таки влияют на аудиторию сторонников Зеленского», – подчеркивает Фесенко.

Несомненно, одной из главных и прямых причин снижения рейтингов Президента Зеленского является и общее ухудшение социально-экономической ситуации в стране вследствие эпидемии, карантина и глобального экономического кризиса.

«По данным опроса соцгруппы «Рейтинг», проведенного в конце июня, ухудшение экономического положения собственной семьи за последние полгода отметила половина опрошенных», – отмечает Фесенко.

Следует учитывать и психологический фактор. Прошел год правления Зеленского. По данным опроса соцгруппы «Рейтинг» в мае 2019-го (сразу после президентских выборов) абсолютное большинство сторонников нового президента готовы были ожидать позитивных изменений не более года.

Политические тенденции июня 2020 г.Тенденции общественного мненияГлавная тенденция июня в политическом измерении… Geplaatst door Владимир Фесенко op Maandag 6 juli 2020

«Преодоление этого символического рубежа также могло повлиять на настроения части украинцев, которые колеблются в своем отношении к президенту Зеленскому», – подчеркивает Фесенко.

По данным опроса соцгруппы «Рейтинг» в конце июня 2020-го среди эмоций, которые лучше всего отражают психологическое состояние украинцев, наибольшими оказались разочарование (41%) и надежда (30%).

«Владимир Зеленский в прошлом году выиграл выборы именно как «президент надежды». И немалая часть его сторонников, как видим, надежду все еще сохраняет», – подчеркивает Фесенко.

А неизбежное нарастание настроений разочарования – это, увы, железная закономерность (какой-то горький фатум) украинской политики.

«С этой проблемой сталкивались все украинские президенты без исключения», – подытожил Фесенко.