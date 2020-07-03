Лохотрон: что не так с отменой ВНО для жителей ОРДЛО

Рада приняла законопроект Зеленского, который позволяет детям с оккупированных территорий поступать без ВНО. За документ в целом проголосовали 310 нардепов.

Верховная Рада Украины проголосовала за основу и в целом за инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №3774, который позволяет детям с временно оккупированных территорий поступать в вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Народный депутат Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе комментирует ситуацию на своей странице в Facebook.

«Слуги народа» щеголяют, что дали детям с оккупированных территорий возможность пступать во все вузы без ВНО», – пишет нардеп.

«Наша фракция настаивала на доработке законопроекта ко второму чтению, ведь там заложены недопустимые нормы. Поясню.», – добавила она.

Как было?

В 2016 году Правительство разрешило детям с оккупированных территорий поступать вузы из в определенного перечня – ровно 35.

«Примечательно, что это были вузы, которые переехали из оккупированных на подконтрольные правительства территории и вузы в восточных областях, близких к линии разграничения», – отмечает Климпуш-Цинцадзе .

Таким образом, ранее власти Украины заботились:

√ о детях с оккупированных территорий,

√ о сохранении академических коллективов и самих вузов, которые должны быть готовы рано или поздно вернуться и продолжить работу там, где были основаны,

√ о развитии вузов в городах на востоке и юге, имевших существенное уменьшение числа студентов.

«Поступающие должны были сдать государственную итоговую аттестацию, подготовиться к которой могли дистанционно. Они сдавали и базовый украинский язык, историю Украины и профильный предмет», – подчеркивает Климпуш-Цинцадзе.

Среди уполномоченных вузов не было заведений системы МВД, безопасности и обороны.

Как стало?

Второй Кабмин Зеленского расширил перечень вузов до 100, к тому же и на систему МВД, а теперь законом этот перечень расширили на все вузы по всей Украине.

«Из закона изъята норма о вступлении на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний», – отмечает Климпуш-Цинцадзе.

Таким образом, закон дискриминирует всех украинских детей, которые готовились к ВНО, создает социальное напряжение, потенциальные угрозы национальной безопасности, а также разрушает систему ВНО.

“Слуги народу” хизуються, що дали дітям з окупованих територій можливість вступати у всі ВНЗ без ЗНО.Наша фракція… Geplaatst door Ivanna Klympush-Tsintsadze op Vrijdag 3 juli 2020

«Если следовать логике «милосердных» слуг, то почему таких же прав не имеют дети погибших и раненых военных или переселенцев?», – подчеркивает Климпуш-Цинцадзе

Это не о реинтеграции, а о рейтинге Зеленского. Такое важное для этого голубя мира решение дотянули до последнего, – рассматривали игровой бизнес.

«А впридачу так и не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Как этот закон писался, так будет и выполняться», – отмечает Климпуш-Цинцадзе.

«Водевиль и очковтирательство», – подытожила она.