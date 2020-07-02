ЗеБуратино: украинский избиратель голосует за чудо
Украинский избиратель наивно полагает, что очередной кандидат найдет «рубильник счастья». Каждый раз, разочаровавшись, начинает мстить обрекая самого себя.
Именно благодаря образу «чудотворца» Владимир Зеленский год назад снимал свои электоральные сливки. И был обречен попасть в ту же ловушку, что и его предшественник, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.
«Потому что избиратель всегда мечтает о «рубильнике счастья», который перенесет его одномоментно в светлое будущее. И когда оказывается, что у президента такого рубильника под рукой нет, избиратель начинает мстить за обманутые ожидания», – пишет публицист.
Собственно, мы видим это уже сейчас. Действия Зеленского одобряют 38% граждан. Не одобряют – 45%. Девять месяцев назад соотношение было совершенно иным: 64% против 22%. Эта динамика была неизбежна. Шестой президент страны обещал всем – все. И было изначально понятно, что появление разочарованных – лишь дело времени.
«За него голосовали сторонники Европы и России. Адепты государственного регулирования и свободного рынка. Те, кто хотел реформ и те, кто их не хотел. Это была классическая игра с нулевой суммой. Если одни выигрывают – другие проигрывают. Чьим-то надеждам было суждено не оправдаться», – отмечает Казарин.
И главный вопрос теперь в том, как на это станет реагировать сам Владимир Зеленский.
«Возможно, он решит поправить дела за счет уголовного преследования предшественника. Но только этот шаг вряд ли даст ему искомое», – подчеркивает Казарин.
Потому что в уравнении народной любви уголовный срок для пятого президента Украины абсолютно необязательно будет сопровождаться приливом чувств к шестому. А вот имиджевые издержки от подобного шага будут налицо. Дела выглядят юридически неубедительно и избежать параллелей с Виктором Януковичем будет непросто.
«Возможно, Владимир Зеленский решит устроить аттракцион невиданной щедрости. Увеличит зарплаты, поднимет пенсии, включит печатный станок», – отмечает Казарин.
Но все эти приемы в украинских условиях будут иметь краткосрочный эффект. Потому что инфляция, курс национальной валюты и макроэкономическая стабильность зависят не от президентских желаний, а от финансовой дисциплины. И краткосрочный эффект от «раздачи слонов» очень скоро будет обнулен экономическими последствиями.
«Возможно, он решит пойти на поводу у общественного мнения. Того самого, что считает сотрудничество Украины с МВФ необязательным и порочным. Но этот шаг попросту оставит страну без поддержки доноров, что аукнется все тем же обеднением украинского избирателя. Который в поисках виновного будет смотреть не в зеркало, а в телевизор», – подчеркивает Казарин.
В этом и состоит трагедия Владимира Зеленского. Его рейтинг будет снижаться в любом случае. Он будет падать вне зависимости от того, станет ли тот поступать ответственно или будет скатываться в популизм.
«Шестой президент страны стал заложником такого сценария год назад – когда во время своей предвыборной кампании обзавелся имиджем «чудотворца». Который пообещал «сбычу мечт» людям с диаметрально противоположными взглядами», – отмечает Казарин.
С падением рейтинга нужно просто смириться. Этот процесс неизбежен как осадки. Вернуть прошлогодние 60% одобрения невозможно именно потому, что в стране живут люди, мечтающие о разном. Победа одного лагеря станет восприниматься другим как поражение. И если не отвлекаться на рейтинг, то есть шанс сосредоточиться на будущем страны.
«Но для осознания этого простого факта президенту Зеленскому нужно победить в себе шоумена. А это явно непросто для человека, который всю свою сознательную жизнь посвятил умению нравиться людям», – подчеркивает Казарин.
Всю свою карьеру нынешний президент привыкал к аплодисментам, улыбкам и поклонникам. Купался в волнах обожания и популярности. Но решение идти в политику обрекло его на совершенно иное будущее.
«В этом будущем время будет играть против Зеленского. Поддержка будет падать. Лагерь критиков – прирастать. Это запрограммированный сценарий, которого не избежать. И если шестой президент страны сумеет с этим фактом смириться – он избежит соблазна наделать глупостей», – подчеркивает Казарин.
А если не сумеет – мы все очень скоро ощутим это на себе.
«Год назад во втором туре за Зеленского голосовали те, кто хотел, чтобы стало лучше. За Порошенко – те, кто хотел, чтобы не стало хуже. Пойду новости почитаю», – подытожил Казарин.