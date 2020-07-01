Почему украинцы верят в создание коронавируса?

Каждый третий настолько не владеет критическим мышлением, что считает возможным заговор планетарного масштаба и искусственное создание коронавируса.

Украинцы оказались в плену теорий заговора, пишет на своей странице в Facebook сооснователь образовательных курсов «Prometheus» Иван Примаченко.

«Согласно опросу КМИС, 37% верят в то, что коронавирус был умышленно распространен в мире для сокращения численности населения или причинения вреда отдельным странам», – пишет эксперт.

«61% уверены, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. Жаль, что социологи не спросили о чипизации и соросятах – уверен, нашелся бы значительный процент людей, которые верят и в это», – добавил он.

Конечно, над этим можно смеяться. Что каждый третий настолько не владеет критическим мышлением, считает возможным заговор планетарного масштаба, в то время, когда он с соседями не может договориться организовать у себя в доме ОСМД.

«Что так прогуливал уроки биологии, что верит в возможность контролировать пандемии вируса, а сам не может проконтролировать, чтобы у него домашние растения не чахли», – отмечает Примаченко.

«Что почти две трети опрошенных настолько не понимают в экономике, в разгар экономического кризиса предлагают отказаться от дешевых кредитов и реформ, привязаны к ним», – уточняет он.

Но не до смеха. Если значительный процент граждан живет в искривленной реальности, это плохо для всех нас. Ведь завтра конспирологи станут носителями вируса и избирателями адских популистов.

Українці опинилися в полоні теорій змови. Згідно опитування КМІС, 37% вірять в те, що коронавірус був навмисне поширений… Geplaatst door Ivan Prymachenko op Woensdag 1 juli 2020

«Автомобиль, управляемый галлюцинирующим водителем, обречен на столкновение. Так же, как и общество, которое поверит, что столб впереди – это выдумка мирового правительства, а тормоза придумал Сорос, чтобы обокрасть бедный народ», – подчеркивает Примаченко.

В 21 веке образование становится вопросом национальной и личной безопасности. Антидотом против конспирологического бешенства.

«Светом в конце тоннеля популизма и галлюцинаций анонимных телеграмм-каналов. Учимся, чтобы не допустить превращения этого века в ночной кошмар наяву», – подытожил Примаченко.