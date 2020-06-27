Миссия невыпонима: борьба с отуплением украинцев

Согласно социологическим исследованиям, 30% украинцев считают, что COVID-19 придумали в ЦРУ или в Китае для каких-то своих целей.

Эта новость не стала для нас сенсацией, Зеленский не записал видосик, в правительстве никто даже не обратил на это внимание, а общественные активисты даже не написали каких-то постов о глобальном искривлении сознания 12-13 миллионов украинцев, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Но на самом деле, это социологическое исследование показывает не только глобальную гуманитарную катастрофу в обществе», – пишет политолог.

Это исследование говорит всем нам: мы семимильными шагами катимся в примитивизм пещерного мышления. И, что самое важное, вся модель промывки мозгов украинцев способствует появлению гуманитарной катастрофы, которая называется «тотальное отупение нации».

«Я не хочу сейчас говорить банальные вещи об образовании и об уровне чтения. Я бы хотел обратить внимание на несколько мыслей, сказанных Питером Померанцевым в его книге «Это не пропаганда», – отмечает Денисенко.

Дело в том, что мы все вообще и наши СМИ в частности потеряли всякое уважение к фактам.

«Мы на 100% зашли на территорию эмоции», – подчеркивает Денисенко.

А при отсутствии серьезной государственной идеологической машины и при размытости понятий «правда и ложь» в современном глобальном мире – это становится угрозой для всех нас.

«Мы выходим в онлайн, ища эмоционального подбадривания в ругательствах и ретвитах. На самом деле, не имеет значения правдивы ли истории…

Вы не хотите победить в споре в публичном пространстве перед нейтральной аудиторией, вы просто хотите получить как можно больше внимания от единомышленников. Это мучительная ловушка: социальные медиа являются двигателями поляризованного поведения, приводит к спросу на сенсационный контекст или просто ложь». (Стр.170)

«Факты, если на то пошло, не всегда являются приятной вещью. Они напоминают нам о нашем месте и о наших ограничениях, и, наконец, о том, что мы смертны.

Есть какая-то подростковая радость в том, чтобы сбрасывать с себя их вес. Громко послать в жопу неприглядную реальность. Кайф Путина или Трампа – освобождение от ограничений, которое они предлагают». (Стр. 172)

Наши СМИ давно превратились в пропагандистские машины тех или иных политических сил, а раскрученные ведущие ежедневно посылают в задницу оппонентов.

Собственно приход Зеленского и был тем самым посылом. И люди считали, что именно таким образом они освобождаются от ограничений реальности.

«Что мы имеем сейчас? Реальность, которую мы послали в жопу, снова нас догоняет, но СМИ, которые мы смотрим, соцсети, которые мы читаем, продолжают искажать наше сознание и мы, как старые бабки, пережевываем виртуальный мир в котором вообще нет фактов», – отмечает Денисенко.

Проблема не в том, что 30% считает, что нынешняя эпидемия выдумана спецслужбами. Проблема в том, что у нас нет голоса разума, который бы сказал: «Стоп – это маразм». И нынешняя погоня за сенсацией не дает никакого права этому голосу разума пробиться к людям.

«20 век начался с утопии и закончился ностальгией. 21 столетию присущ не поиск новизны, а расширение ностальгии, – писала филолог Светлана Бойм. Она разделяет ностальгию на два типа.

Первый, здоровый, она называла «рефлексирующей»: взгляд на личные, часто ироничные истории из прошлого. Другой, токсический тип, она называет «реставрирующей» ностальгией.

Такая ностальгия является стремлением восстановить утраченную родину с параноидальной решительностью и отвергает критическое мышление ради эмоциональной связи. Такая ностальгия способна порождать монстров.

Реставрирующая ностальгия овладела миром от Москвы до Будапешта и Вашингтона. Однако, если Западной Европе и Америке это проявляется в эксцентрических выборах, последствия политики бессильных фактов в других местах значительно трагичнее (стр 175-176)

«Самое трагичное для нас, что полное отсутствие правдивых фактов умножается на полное отсутствие этой самой ностальгии (читай идеологии), которая становится доминантой во всех наших соседей (даже Лукашенко строит свой тип идеологии ностальгии)», – подчеркивает Денисенко.

Хайп, который принес победу Зеленскому еще некоторое время будет жить своей жизнью. Но что говорит нам опыт других стран?

«Доктор Вальтер Кватрокоччи проанализировал 54 млн комментариев в различных Facebook группах и обнаружил: чем дольше продолжается дискуссия тем экстремальнее становятся комментарии» (стр 169).

Мы загоняем общество в агрессию. И эта ужасная смесь отсутствия фактов, отсутствия идеологии ностальгии и критическая масса озлобленной дискуссии порождает ситуацию, когда, как минимум треть населения становится воинственными (преимущественно в диванном смысле этого слова) невеждами. И они готовы воевать против всего. Была бы тема, а аргументы появятся.

«Что нужно делать? Нужно запустить несколько глобальных гуманитарных проектов. Каких именно?», – подчеркивает Денисенко.

1. Украиноязычная Википедия. Вузы через студентов должны заполнить именно проверенными статьями все лакуны.

2. Нужно начать заново писать историю городов и сел Украины, и это должны делать историки, а прежде всего краеведы и школы. Историки будут частично проверять качество этой работы, но основной массив будут писать простые люди.

Глобальне отупіння украінців. Як з цим боротися?Згідно з соцдослідженнями 30% українців вважає, що Covid вигадали чи… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zaterdag 27 juni 2020

3. Нужно начать писать историю Второй мировой войны. Мы должны написать нашу каноническую историю.

4. Государство должно наконец запустить нормальный канал «культура», видео с которого будет основой нашего культурного проверенного контента на YouTubе.

«Таких идей может быть еще несколько, но мы должны понять, что потеряв навык чтения, украинцы постепенно теряют навыки мышления. И если сейчас этого не остановить, мы за 10-15 лет превратимся в нацию тупорылых варваров», – подытожил Денисенко.