Этой дате уже десять лет.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага – национального знамени коренного народа Крыма. Этот праздник был учрежден в 2010 году и сейчас празднует свою десятую юбилейную годовщину.

День крымскотатарского флага: история

26 июня 1991 года в Симферополе начал свою работу второй Курултай (политическое собрание, съезд) крымскотатарского народа.

Крымскотатарский флаг же был утвержден в нынешнем виде на первом Курултае, в Бахчисарае, в 1917 году. Национальным он был официально признан после обретения Украиной независимости, в 1991 году.

Крымскотатарский флаг: символизм

На крымскотатарском флаге изображен желтый герб-гребень (тарак-тамга) на ярко-голубом фоне.

Голубой цвет – традиционный для тюркских народов, он использовался еще на знаменах Крымского ханства. В классической геральдике он символизирует красоту, мягкость и величие. Герб же был родовым знаком рода Гераев – правящей династии Крымского ханства.

Как празднуют День крымскотатарского флага в аннексированном Крыму

Ко Дню крымскотатарского флага на аннексированном полуострове проводят акцию “Движение флага” (“Байракъ арекети”), которая начинается за несколько дней до праздника.

В рамках этой акции активисты на автомобилях ездят по Крыму и встречаются с соотечественниками. Так, в 2020 году участники акции решили проведать ветеранов крымскотатарского национального движения.

Заканчивается акция традиционным восхождением на одну из известных вершин Белая Скала (Акъ-Къая) в Белогорском районе Крыма.

День крымскотатарского флага: традиции

После того как Крым был аннексирован Россией и на полуострове начались репрессии против крымскотатарского народа, большая часть праздничных мероприятий проводят на материковой Украине. Главный лозунг этого дня: “Два флага – одна страна”.

Ко Дню крымскотатарского флага в 2020 году глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал ряд праздничных мероприятий в украинской столице, среди которых особо стоит отметить торжественное поднятие крымскотатарского флага у здания МЗС Украины и праздничный автопробег.

Как ранее сообщал politua, РФ начала незаконную “колонизацию” Крыма.