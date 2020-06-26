День конституции Украины: история и топ-5 фактов о главном законе страны

28 июня Украина будет отмечать День Конституции. В 2020 году это 24-я годовщина принятия самого главного закона нашей страны.

День Конституции: история праздника

Конституцию Украины приняла Верховная Рада в 1996 году. Это произошло спустя 5 лет после получения независимости. 28 июня 1996 года, ровно в 9:20 утра 315 народных депутатов поддержали законопроект (при этом 36 выступили против). Первыми словами тогдашнего главы Верховной Рады Александра Мороза после принятия документа были знаменитые: “Есть Конституция!”

Конституция Украины сменила советский “главный закон” образца 1978 года. Следует отметить, что Украина была последней из бывших республик СССР, принявшей собственную Конституцию.

Но при этом по оценкам юристов, она считается одной из самых профессионально выписанных и демократических среди стран бывшего соцлагеря. Многочисленные международные эксперты одобрили ее содержание уже через несколько месяцев после принятия Конституции Украины.

Выходные на День Конституции-2020

В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье. Государственным праздничным выходным днем будет являться следующий за праздником понедельник – 29 число. Соответственно, в конце месяца украинцы получат три полноценных выходных – 27, 28 и 29 июня. При этом отрабатывать их в будущем не придется.

Конституция Украины: топ-5 фактов

Конституционная ночь

Окончательное принятие Конституции Украины произошло в ночь с 27 на 28 июня 1996 года. В стенограмме заседания парламента сохранились слова спикера Александра Мороза: он предупреждал народных депутатов о том, что работа будет длиться всю ночь, и никому не разрешат покинуть сессионный зал до окончания работы по Основному закону.

Народные депутаты несколько минут приветствовали принятие Конституции громкими аплодисментами. Также именно тогда в стенах Верховной Рады впервые прозвучал национальный гимн Украины.

Единственный государственный праздник

День Конституции Украины является единственным праздником, который закреплен на государственном уровне в самом тексте Конституции. Об этом свидетельствует последняя, 161 статья закона.