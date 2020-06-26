Второй по значимости государственный праздник отмечается 28 июня
28 июня Украина будет отмечать День Конституции. В 2020 году это 24-я годовщина принятия самого главного закона нашей страны.
День Конституции: история праздника
Конституцию Украины приняла Верховная Рада в 1996 году. Это произошло спустя 5 лет после получения независимости. 28 июня 1996 года, ровно в 9:20 утра 315 народных депутатов поддержали законопроект (при этом 36 выступили против). Первыми словами тогдашнего главы Верховной Рады Александра Мороза после принятия документа были знаменитые: “Есть Конституция!”
Конституция Украины сменила советский “главный закон” образца 1978 года. Следует отметить, что Украина была последней из бывших республик СССР, принявшей собственную Конституцию.
Но при этом по оценкам юристов, она считается одной из самых профессионально выписанных и демократических среди стран бывшего соцлагеря. Многочисленные международные эксперты одобрили ее содержание уже через несколько месяцев после принятия Конституции Украины.
Выходные на День Конституции-2020
В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье. Государственным праздничным выходным днем будет являться следующий за праздником понедельник – 29 число. Соответственно, в конце месяца украинцы получат три полноценных выходных – 27, 28 и 29 июня. При этом отрабатывать их в будущем не придется.
Конституция Украины: топ-5 фактов
Конституционная ночь
Окончательное принятие Конституции Украины произошло в ночь с 27 на 28 июня 1996 года. В стенограмме заседания парламента сохранились слова спикера Александра Мороза: он предупреждал народных депутатов о том, что работа будет длиться всю ночь, и никому не разрешат покинуть сессионный зал до окончания работы по Основному закону.
Народные депутаты несколько минут приветствовали принятие Конституции громкими аплодисментами. Также именно тогда в стенах Верховной Рады впервые прозвучал национальный гимн Украины.
Единственный государственный праздник
День Конституции Украины является единственным праздником, который закреплен на государственном уровне в самом тексте Конституции. Об этом свидетельствует последняя, 161 статья закона.
Изменения Конституции Украины
В период с 1996 по 2020 год Конституция Украины менялась целых семь раз. И еще семь законопроектов об ее изменении предварительно одобрили, но в итоге так и не приняли.
При этом главный закон Украины два раза возвращался к предыдущим редакциям. Так, в 2004 году в Конституции Украины ограничили полномочия Президента и расширили полномочия Верховной Рады и Кабинета Министров. Таким образом Украина стала парламентско-президентским государством.
В 2010 году режим Януковича вернул Конституцию к версии 1996 года, снова расширив президентские полномочия. Её ввёл Виктор Янукович. В 2014 году, после победы Революции Достоинства Верховная Рада вернула в действие вариант Конституции 2004 года.
Самая старая в мире Конституция
Украину считают родиной самой старой Конституции в мире. Гетман Войска Запорожского Пилип Орлык принял этот документ еще в 1710 году. Он написал её для своего войска.
Конституция Орлыка состоит из вступительного слова и шестнадцати статей. Сам документ был составлен на латыни и староукраинском языке.
Самая маленькая Конституция Украины
Самый маленький экземпляр основного Закона Украины размером всего 2х3 см. Его создал художник Игорь Степанов в 2011 году. В ней 160 страниц, а ее вес составляет 15 граммов.
Как ранее сообщал politua, 26 июня Украина отметила День крымскотатарского флага.