Гуманитарная аура

Образование в Украине – оружие против «русского мира»

Образование в Украине – оружие против «русского мира»

Каждый новый абитуриент из Крыма и ОРДЛО в украинском вузе – это минус еще один человек, которому «русский мир» успел бы промыть мозги.

Официальный Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для абитуриентов с оккупированных территорий. Идея простая, логичная и запоздавшая. Но именно она открыла в стране ящик Пандоры. И теперь мы следим за тем, как желание мести побеждает здравый смысл, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Распахивать двери украинских вузов для абитуриентов Крыма и Донбасса нужно было еще в 2015-м. Причем, распахивать максимально широко – без ограничений на выбор вуза и вступительных экзаменов. По нескольким причинам», – пишет публицист.

Первое. Официальная позиция Украины довольно проста. Крым и Донбасс оккупированы. Местные жители – заложники ситуации, а не ее архитекторы.

«Украина сражается с Москвой за возвращение своих территорий. Страна платит большую цену, чтобы освободить украинских граждан, вынужденных жить под началом чужого враждебного государства», – отмечает Казарин.

«И если вы соглашаетесь с перечисленным, то как это вяжется с неготовностью принимать в украинские вузы шестнадцатилетних подростков?», – уточняет он.

Тех самых, которые по праву рождения являются украинскими гражданами. Тех самых, ради освобождения которых украинская армия пятый год сидит в окопах вдоль линии разграничения. Тех самых, о судьбе которых Киев вспоминает всякий раз, когда заходит речь о продлении западных санкций против Москвы.

«Призывы пускать их в вузы по общим правилам похожи на лукавство. Эти подростки уступают своим сверстникам из других областей. Они вынуждены учиться по оккупационным школьным программам», – подчеркивает Казарин.

У них есть качественные пробелы в знаниях и призывы мерить их общей линейкой похожи на призывы выхаживать раненых обычным рационом.

«Если Украина не считает должным помогать своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, то почему нам должны верить жители других стран, которых мы уверяем в том, что освобождаем «своих» от «чужих»?», – отмечает Казарин

Второе. Любая война идет не только за территории, но и за умы тех, кто на этих территориях живет. В 2015-м в Крыму и на Донбассе было целое поколение, выросшее при независимой Украине.

«Они учились по украинским программам, болели за украинские футбольные клубы и считали столицей страны Киев, а не Москву. И первое, что начала делать Россия в том же Крыму – это предоставлять им максимально льготные программы поступления в российские вузы», – подчеркивает Казарин.

Последние пять лет Россия приватизировала украинских подростков из Крыма и Донбасса. Тех самых, которые не ходили в 2014-м на митинги. Которые не голосовали за Януковича и не тосковали по Советскому Союзу.

«Она отнимала у Украины не только ее территории, но и людей. А официальный Киев предпочитал половинчатые решения – и отважился на полноценные лишь в 2020-м», – отмечает Казарин.

Каждый осуждающий примеряет мантию инквизитора. Причем, в своей охоте на ведьм он мстит детям. Тем, кому в момент оккупации было 11 лет.

«Всякий раз, когда они слышат о том, что им нет места в украинских вузах – у них остается все меньше сомнений в том, что Россия была с ними честна. Когда говорила, что в Украине они никому не нужны. Когда настаивала, что у них нет с Украиной ничего общего», – подчеркивает Казарин.

Третье. У жителя Крыма и Донбасса не так уж много причин, чтобы отправлять своего ребенка на учебу в украинский вуз. Это чревато подозрением в неблагонадежности.

Читайте также  «Доверенное» лицо Путина в организации покушения на Бабченко

«Излишним вниманием оккупационной администрации. В конце концов, это история о том, что твой ребенок вряд ли вернется домой после получения диплома», – отмечает Казарин.

И дело не только в том, что украинский диплом будет не в чести у оккупационных администраций Крыма и Донбасса. Речь о том, что пять лет, проведенных в украинском вузе, в украинском окружении и среди украинских нарративов меняют твое представление о мире.

«И именно поэтому та же Россия на протяжении всех постсоветских лет открывала для абитуриентов из соседних стран двери в свои университеты. Мягкая сила. Формирование идентичности. Борьба за умы и сердца», – подчеркивает Казарин.

Тот, кто сегодня в Крыму и на Донбассе радуется оккупационным флагам, вряд ли отправит своего ребенка на учебу в Киев, Винницу или Львов. Потому что «фашисты», «снегири» и «мальчики в трусиках».

«Отправят своего ребенка лишь те, кто остался жить в оккупации под влиянием обстоятельств. Те, кому вы посылаете свои проклятия – их не услышат. Зато ваши проклятия слышат те, кто их не заслуживают», – отмечает Казарин.

Украина продолжает заочно спорить о судьбе оккупированных территорий. Одни сражаются за то, чтобы их вернуть. Другие – за то, чтобы от них защититься.

«Кто-то готов воевать, чтобы украинские флаги вернулись в Донецк и Севастополь. Кто-то – за то, чтобы оккупационные флаги не пришли в Харьков и Одессу», – подчеркивает Казарин.

Но даже самые жесткие ястребы обычно сводят свою позицию к тому, что перед тем, как строить стену вдоль линии разграничения, нужно забрать оттуда всех лояльных.

«Так вот. Готовность получать образование в украинском вузе после шести лет жизни в оккупации – это лучший тест на лояльность», – отмечает Казарин.

Это самая простая арифметика. Плюс один человек здесь – это минус один человек там. Каждый переехавший сюда дончанин, луганчанин или крымчанин – это еще один повод Украине говорить от лица жителей оккупированных территорий.

«Каждый новый абитуриент в украинском вузе – это минус еще один человек, которому русский мир успеет промыть мозги», – подчеркивает Казарин.

А всем, кто тревожится за бюджетные деньги и чистоту конкуренции я просто напомню пару цифр. В прошлом году в Украине обучалось 1,3 миллиона студентов.

«Из них порядка пяти тысяч – это абитуриенты с оккупированных территорий. В общем зачете – менее половины процента. Исчезающая малая величина. И если у Украины есть шанс ее выправить – было бы глупо этим не воспользоваться», – отмечает Казарин.

«В конце концов, только нам решать, где заканчивается Украина. И только нам решать, что именно мы собираемся делать с оккупированными территориями. Завоевывать или освобождать», – подытожил Казарин.

Автор Павел Казарин
Источник Крым.Реалии

Тоже интересно
Гуманитарная аура

День конституции Украины: история и топ-5 фактов о главном законе страны

Гуманитарная аура

Украина празднует День крымскотатарского флага

Гуманитарная аура

Вульгарный пещерный сексизм «слуг народа»

Гуманитарная аура

За что беларусы воевали на Донбассе?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

День конституции Украины: история и топ-5 фактов о главном законе страны

Украина празднует День крымскотатарского флага

Вульгарный пещерный сексизм «слуг народа»

1 из 237