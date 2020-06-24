Вульгарный пещерный сексизм «слуг народа»

Это свидетельство низкой политической культуры, отсутствия морали и этики, невозможны в цивилизованной политической среде.

Во вторник, 23 июня, председатель партии Слуга народа Александр Корниенко и глава парламентской фракции «слуг» Давид Арахамия посетили Николаев, где презентовали региональный штаб партии накануне местных выборов. По случившееся в Николаеве, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Ожидая начала встречи, Корниенко и Арахамия обменялись несколькими репликами, сидя за столом, где уже были установлены микрофоны местных изданий. По всей видимости, Корниенко не заметил, что микрофоны оказались включены, и позволил себе несколько высказываний, не предназначенных для публики.

В какой-то момент он начал обсуждать Ирину Аллахвердиеву – народного депутата от Слуги народа, которая родилась в Николаеве и, вероятно, также присутствовала на встрече.

«Аллахвардиева – вообще красотка. Такая «поддутая», конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг ту мач», – сказал лидер Слуги народа, пока Арахамия пытался не реагировать на его реплики. «Но баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна, посмотри, – продолжил Корниенко, наклонившись к лидеру парламентской фракции «слуг» – Она тут от**ярит тебе 300 встреч за четыре месяца до выборов. Выиграет (неразборчиво) чисто».

«Да?» – отреагировал Арахамия.

«Конечно! Такая энергетика! К президенту ты заведешь и увидишь – он ох**ет, подпрыгнет, выкурит все айкосы и скажет: «Баба – да, баба – да!».

После этого Арахамия предложил собравшимся начать встречу и его диалог с Корниенко завершился.

«К сожалению, не впервые украинские власти демонстрируют вульгарный, пещерный сексизм. Но впервые на моей памяти самая женщина, депутат, это оправдывает, а не осуждает. Отсутствие достоинства – не зависит от пола, и слуги это демонстрируют каждый день», – пишет Геращенко.

Не в первый раз «извинения» политика звучат как продолжение скандальных высказываний. Но теперь позиция «как хотим – так и разговариваем со своими партийками», не получает решительный протест самых партиек. Женщины депутаты фракции «Слуга народа» молчат. Как и депутаты.

«Я выражаю возмущение и решительный протест пещерном сексизма, откровенной дискриминации по гендерному признаку, которую позволили себе руководители правящей фракции и партии», – отмечает Геращенко.

«Я бы искренне хотела выразить свою поддержку жертве этих высказываний, но она не считает эту грязь сексизмом», – добавило она.

Подобные заявления, подчеркивает народный депутат, а тем более их оправдания, сводят на нет ту большую работу, непростой путь, который прошли украинские женщины в борьбе с гендерными стереотипами, неравенством, буллинг.

«Это свидетельство низкой политической культуры, отсутствия морали и этики, невозможны в цивилизованном политической среде. Никакой идеологии и принципов в партии власти не существует. Это набор случайных людей в парламенте», – подчеркивает Геращенко.

Заявления, что подобная лексика – это внутрипартийное дело, не выдерживают никакой критики. Потому что следующим этапом станет оправдание домашнего насилия как внутрисемейных дел. Новые лица разрушили и миф о новой политической культуре.

На жаль, не вперше українські можновладці демонструють вульгарний, печерний сексизм.Але вперше на моїй пам‘яті сама… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Dinsdag 23 juni 2020

«Украинские женщины сегодня на равных с мужчинами защищают территориальную целостность и суверенитет Украины на фронте, воюют с эпидемией коронавируса на медицинском фронте, достойно представляют украинскую дипломатию, является драйверами бизнеса, они высокообразованные и интеллектуальные, современные, европейские, они равны и достойны», – отмечает Геращенко.

«Они достойны уважения, а не унижение. Мы не дадим никому их обидеть», – уточняет она.

«При назначении Шмыгаля премьером он заявил, что он не сексист, у него две дочери, я призвала женщин в парламенте не поддерживать этого кандидата. Женщины из партии «Слуга народа» начали приветствовать его аплодисментами», – подытожила Геращенко.