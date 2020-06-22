За что беларусы воевали на Донбассе?

Как связан Лукашенко и агрессия России против Украины на Донбассе? Почему так много белорусов воевало на Донбассе? Ответы в книге «Белорусский Донбасс».

В украинском издательстве «Фоліо» вышла книга Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс». В этой книге рассказывается о судьбах беларусов воевавших на Донбассе, пишет на своей странице в Facebook журналистка Катерина Андреева.

«Есть вещи, которые еще недавно невозможно было себе представить. Например, что в Беларуси за считанные месяцы произойдет такой перелом в общественном сознании», – пишет Андреева.

«Или то, что в 25 лет я приму предложение писать документальную книгу о войне», – уточняет она.

Далее Андреева рассказывает об этапах создания своей книги. О тех радостях и сложностях которые встретились на разных этапах работы над этим проектом

«Для меня все началось весной 2016 года, когда я, зачитываясь материалами на тот момент еще просто коллеги Игорь Ильяш, решила присоединиться к работе над его темой», – отмечает Андреева.

«На этом пути меня ожидали слезы разочарования и радость от успеха, часы диктофонных записей, страшные и не очень люди, потеря работы, вынужденный отъезд из страны, возвращение на неприветливую родину», – добавила она.

Но бы один момент, который сама считает переломным в своей работе над книгой.

«Все продолжилось поздним ноябрьским вечером 2018-го. Опустившись за столик в минском кафе, муж посмотрел на меня и внезапно сказал: «Пора». Книгу мы написали за полгода», – подчеркивает Андреева.

После этого написанная книга прошла еще ряд этапов, что стать доступной читателю.

«Затем последовал кропотливый труд нашего редактора, журналиста «Донбасс. Реалии» Андрей Дихтяренко», – отмечает Андреева.

«При содействии директора украинской службы Радио Свобода Маряны Драч нашу рукопись согласилось взять харьковское издательство «Фоліо», – добавила она.

Особо подчеркивается, что предисловие к книге согласился написать первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

«Предисловие к книге написал первый руководитель независимой Беларуси – Станислав Шушкевич. Большое спасибо вам!», – подчеркивает Андреева.

Далее автор пишет, что полная версия книги уже доступна в электронном варианте.

«Наш «Белорусский Донбасс» уже доступен целиком в электронной версии на сайте издательства!», – отмечает Андреева.

Андреева раскрывает немного содержимое своей книги. Она выделила вопросы на которые искала ответы в ходе работы над этим проектом.

«Почему люди, которые признавались в сотнях убийств, остались на свободе? Что на самом деле замышлял Лукашенко в 2014-м?», – подчеркивает Андреева.

Есть вещи, которые еще недавно невозможно было себе представить. Например, что в Беларуси за считанные месяцы произойдет… Geplaatst door Catarina Andreeva op Maandag 22 juni 2020

«И как же стало возможным, что среди всех воюющих на Донбассе белорусы – третья по численности национальная группа? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем исследовании», – добавила она.

Кроме того Андреева говорит о том, что эта книга стала частью ее собственной жизни. И этой частью жизни автор готова поделится с читателями.

«А еще этот проект – часть моей личной истории. Истории любви – к своей стране, своей профессии. Это часть моей души. И сегодня я готова поделиться ей с читателем», – подытожила Андреева.