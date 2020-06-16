Казарин: Было ошибкой получение российских документов

Наверное, Казарин образца 2020-го года мог бы многое посоветовать Казарину из 2014-го. Публицист отреагировал на скандал из-за наличия у него паспорта РФ.

Недавно тема обладания гражданами Украины российских паспортов получила свое новое скандальное продолжение. О своей ситуации с наличием у него российского паспорта пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

Как стало недавно известно, журналист украинского издания «Радио Свобода», ведущий канала «Общественное телевидение» Павел Казарин, который недавно стал лауреатом премии имени Гонгадзе, после аннексии полуострова Крым Российской Федерацией получил в 2014 году российский паспорт в оккупированном Крыму. Сам Казарин подтвердил факт получения российского паспорта на своей странице в социальной сети Facebook.

«В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс еще не началось. (Олега) Сенцова еще не арестовали, а Boing еще не сбили. Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители и я хотел быть рядом», – пояснил публицист.

Я планировал написать этот пост чуть позже, но могу и чуть раньше В конце марта 2014-го я получил в Симферополе… Geplaatst door Павел Казарин op Vrijdag 12 juni 2020

Соответствующие подтверждающие документы опубликовало интернет-издание «Шарий.Net» одиозного служителя кремлевкой пропаганды Анатолия Шария.

По обнародованной Шарием информации 29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве – российский заграничный паспорт. Медиаэксперт Анатолий Шарий продемонстрировал заявки на получение российского паспорта журналистом (от 27 марта 2014 года) и его отцом (от 6 апреля 2014 года).

«Это тогда, когда он рассказывал, что они все (крымчане) очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», – отметил медиаэксперт.

Также Шарий показал документ о получении Казариным российского загранпаспорта по своему внутреннему паспорту.

Разбираясь в ситуации связанной со скандалом Казарин выделяет ряд важных моментов. Например, что бы он сам нынешний посоветовал бы самому себе прошлому.

«Например, рассказал бы о том, что будет ошибкой получать российские документы. Они окажутся реально нужны лишь тем крымчанам, кто останется жить на полуострове. Они потребуются для школ и больниц, для работы и социальных выплат. А я перееду на материк уже в октябре», – отмечает Казарин.

Все эти месяцы из Крыма будут уезжать мои друзья. Они понимали происходящее лучше меня. Пока я прятался в региональную идентичность – они жили в рамках общегражданской. Мой внутренний крымчанин уступит место внутреннему украинцу намного позже. И только тогда я пойму, почему для моих друзей было важно не получать российские документы.

«Они оказались принципиальнее меня. Пока я пытался сохранить свой маленький мирок – они уходили на фронт. Пока я пытался жить “под радарами” – они становились волонтерами. Мне нечем гордиться в моем 2014-м. Мои друзья просто выиграли мне время – то самое, которое я потратил на рефлексии», – подчеркивает Казарин.

Даже в октябре, пакуя вещи в багажник, я уговаривал себя, что это не навсегда. После отъезда успею вернуться в Крым еще дважды. А потом в Симферополе ФСБ арестует моего коллегу – и дальше я стану общаться с родственниками лишь в мессенджерах.

«Я нынешний мог бы многое рассказать себе прежнему. Подстраховать от ошибок. Выпрямить дороги. Подстелил бы соломки и отретушировал бы биографию. Но только вряд ли без этих ошибок тот прежний Казарин мог бы стать нынешним. У бумерангов неприятная траектория, но свои бумеранги я запустил сам», – отмечает Казарин.

Когда я отправлял в российское посольство заявление на выход из гражданства – то думал, что сольют именно его. Подробная анкета на три страницы с указанием всех номеров и дат.

«Я ошибся. Слили документы из паспортных столов – один из которых в Симферополе, а другой в Москве. Синхронный доступ к обеим бумагам мог быть только у людей с погонами. Когда в следующий раз меня будут спрашивать о доказательствах того, что Шарий работает в связке с российскими спецслужбами – я буду знать, что ответить», – подчеркивает Казарин.

«Наверное, подобное внимание должно даже льстить», – уточняет он.

Судя по всему, пророссийские ребята долго танцевали на моих паспортах. Вполне логичное поведение для тех, из-за кого счет российским паспортам в Крыму идет на миллионы.

«Спасибо тем, кто поддержал. Вы, конечно, самая настоящая кавалерия из-за холмов. Кто-то из вас знал о моих секретах, кто-то нет. И теперь мне неловко перед теми, кому я не говорил», – отмечает Казарин.

Прекрасно понимаю тех, у кого остались вопросы. Ваш скепсис более чем оправдан. Знаете, меньше всего я настроен прятаться за обстоятельства. Свою биографию я пишу сам – и потому авторство ошибок тоже принадлежит мне.

«Я планировал закончить эту историю до огласки. Теперь буду заканчивать после огласки. Документы для посольства собраны – осталось лишь дождаться, пока оно снова откроет запись», – отмечает Казарин.

«Пойду проветрю шкаф от скелетов», – подытожил он.