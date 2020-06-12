Что украинцы думают об Украине и ее власти?

Оптимистов и пессимистов у нас примерно поровну, хотя вторых чуть больше – 40,9%, оптимистов – 39,1%. Самый сбалансированный по электорат у Петра Порошенко.

Ниже – более подробный анализ данных опроса КМИС, проведенного в конце апреля текущего года, в той его части, которая касается оценок социально-политической ситуации в стране и ценностных ориентаций. Для таких оценок социологи предлагали респондентам выбирать между двумя противоположными утверждениями, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«Я обещал более подробно проанализировать данные опроса КМИС, проведенного в конце апреля текущего года, в той его части, которая касается оценок социально-политической ситуации в стране и ценностных ориентаций», – пишет эксперт.

Для оценки уровня оптимизма/пессимизма респондентам предлагали выбрать из следующих пар ответов:

1) «Украина может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну» (такой вариант выбрали 47,3% опрошенных) и «страна стагнирует, не развивается, жизнь становится более невыносимой» (46%);

2) «Украина как страна сшивается, идет путем объединения» (40,8%) и «Украина как страна разваливается, идет к расколу» (46,1%).

Тревожный симптом для команды Зе – относительное преобладание тех, кто видит тенденцию развала и распада страны. Тревожно и то, что такие настроения характерны для более половины опрошенных в русскоязычных регионах страны.

«Это означает и недостаточную эффективность политики внутреннего сшивания страны, для чего мало только объединительных призывов президента Зеленского, необходимы системные и комплексные действия по «сшиванию» страны. Косвенно, на мой взгляд, это и реакция на некоторое ослабление центральной власти», – подчеркивает Фесенко.

Оптимистов и пессимистов у нас примерно поровну, хотя вторых чуть больше – 40,9%, оптимистов – 39,1% (полные оптимисты – 32,2%, частичные – 6,9%). 20% соединяют в своих оценках пессимизм и оптимизм.

«Самые пессимистичные настроения, по понятным причинам, на Донбассе. Доминируют пессимистичные настроения и в русскоязычных регионах. Оптимизм относительно преобладает в центральных регионах страны», – подчеркивает Фесенко.

«А вот пессимистов меньше всего на западе страны. В западных регионах существенно больше тех, кто соединяет пессимистичные и оптимистичные оценки», – добавил он.

Самый оптимистичный электорат у Владимира Зеленского – так настроены почти 60% его сторонников (51% – полные оптимисты, 8,6% – частичные). И это неудивительно. Сторонники действующего президента должны быть более оптимистичны.

Я обещал более подробно проанализировать данные опроса КМИС, проведенного в конце апреля текущего года, в той его части,… Geplaatst door Владимир Фесенко op Maandag 8 juni 2020

Вторая причина преобладания оптимистичных настроений в электорате Зеленского связана с тем, что среди его избирателей больше молодежи, а молодые люди всегда настроены оптимистичнее, чем пожилые.

Самый пессимистичный электорат у Медведчука (более 80%), и вообще у ОПЗЖ, на втором месте по пессимизму – сторонники Юрия Бойко. На третьем месте – приверженцы Юлии Тимошенко.

«Самый сбалансированный по оптимизму/пессимизму электорат у Петра Порошенко, но это отражение настроений в западных и центральных регионах страны», – подытожил Фесенко.