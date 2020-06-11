Крымский вопрос: русский стыд и украинская наивность

Возвращение Крыма в Украину будет восприниматься Россией как историческое поражение государства, никто не будет стыдиться 2014 года.

Президент Владимир Зеленский в интервью одному из онлайн-изданий утверждает, что россиянам будет стыдно за аннексию Крыма и без возвращения полуострова не будет возможности нормально, откровенно и дружно общаться будущим поколениям, пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Это заявление Владимира Зеленского, думаю, показывает, насколько далеко разошлись пути Украины и России – не только руководителей двух стран, но и, образно говоря, среднестатистического украинца и среднестатистического россиянина», – пишет публицист.

Ведь то, что говорит Зеленский, выглядит именно отражением украинского массового сознания: россиянам должно быть стыдно за то, что они натворили, стыдно за то, что они украли Крым и если они хотят, чтобы все было как раньше, то должны все вернуть на место, еще и извиниться.

«А среднестатистический россиянин, похоже, вовсе не хочет, чтобы все было, как раньше. Чтобы в состав Украины, которая по непонятным ему причинам отделилась от России (чего им с нами плохо было), а теперь еще и хочет быть вместе с американцами и прочими «западниками» (предатели), входил русский Крым (подарок Хрущева)», – подчеркивает Портников.

Тема Крыма в российском политическом сознании возникла вовсе не в 2014 году, а 24 августа 1991 года, буквально сразу же после провозглашения независимости Украины – тогда пресс-секретарь президента России Павел Вощанов выступил с заявлением, в котором не поздравлял, а угрожал. И напоминал о Крыме.

«И неизвестно еще, как бы сложилась судьба полуострова тогда, если бы большинство его жителей не проголосовало бы на референдуме 1 декабря 1991 года за независимость Украины», – отмечает Портников.

Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Фото с референдума за независимость Украины. Пред 1 из 17 След

«А потом – пошло-поехало. Черноморский флот, Севастополь – город русских моряков, московское время и московское правительство в автономии, попытки отделения, спонсирование Москвой пророссийских партий и движений, провокационные заявления и действия московского мэра Юрия Лужкова, события на Тузле…», – добавил он.

Среднестатистический россиянин, думаю, мог смириться с украинским статусом Крыма только тогда, когда считал, что государственность Украинской ССР – это пустая формальность, а на самом деПортниковле весь Советский Союз – это Россия и есть и не имеет никакого значения, что как называется. Но когда появилось настоящее украинское государство, он стал воспринимать украинцев как обманщиков, укравших Крым.

«Мы-то его «подарили» в честь «воссоединения Украины с Россией», мы-то за него кровь проливали, а вы – ушли с подарком. И не стыдно?», – уточняет Портников.

Для большей части украинцев такая постановка вопроса просто не существует, им и невдомек – хотя подобные «соображения» их соседи всегда высказывали вслух. Украинцы не понимают, почему интеграция России и Беларуси никогда не вызывала у жителей России особого интереса, а вот «интеграция» Крыма подбросила путинский рейтинг до небес.

«Им, уверен, даже в голову не приходит, что с российской точки зрения стыдиться должны они, а не россияне. Что Россия, по такой логике, ничего не украла, а просто вернула украденное. И если вчерашний вор не хочет дружить, пока ему не вернут возвращенную собственность – то это проблемы вора, а не того, кто восстановил справедливость», – подчеркивает Портников.

Именно поэтому у России к Украине совсем другое требование: признать законность «возвращения» Крыма. У российского либерала может быть другая трактовка: да, международное право было нарушено.

«Поэтому давайте проведем новый референдум и спросим крымчан. Крым – не бутерброд. Но при этом уважаемый либерал не сомневается в исходе референдума», – отмечает Портников.

Есть ли выход из этого тупика – не только правового, но и цивилизационного? Да, он, думаю, существует в случае, если у России возникнет такая насущная необходимость интеграции в цивилизованный мир, что отказ от территориальных «приобретений» и поддержки сепаратизма в бывших советских республиках будет восприниматься как меньшее из зол.

«Но и в этом случае возвращение Крыма в Украину будет восприниматься как историческое поражение государства, никто не будет стыдиться 2014 года и стремиться к дружбе с «предателями», которые воспользовались русской слабостью и отобрали себе то, что им не принадлежит», – подчеркивает Портников.

«Россия, опасаюсь, начнет готовиться к возвращению себе Крыма на следующий день после того, как вернет его Украине», – подытожил он.