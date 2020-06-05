Почему будут происходить Кагарлыки и Врадиевки?

Работа в полиции – это постоянный стресс. С другой стороны если возникает чувство вседозволенности – то беды не миновать, и защитник станет насильником.

Когда человек работает бок об бок со своими демонами, они непременно активизируются. И такому человеку нужно иметь стальной стержень внутри, чтобы постоянно сдерживать этих демонов, пишет на страницах издания «Новое Время» бывший патрульный полицейский города Киева Андрей Кобылинский.

«Знаете, какая главная претензия была у Эки Згуладзе после первых изменений киевского патруля в далеком 2015-м? «Прекратите ездить на красный! Я запрещаю, хоть закон разрешает! Только с истекающим кровью ребенком по дороге в больницу можно!» Жаль…», – пишет экс-патрульный полицейский.

Ведь только начало появляться оно – это пьянящее чувство, что тебе уже разрешено немного больше, чем другим. Хотя бы по части правил дорожного движения.

«Эта работа ломает людей», – предупреждал будущих курсантов во время тестирования один старый мент. Вот это ощущение вседозволенности, умноженное на трешовую работу с трешовым контингентом, быстро приводят к изменениям психики у тех, у кого она слабее», – отмечает Кобылинский.

С удивлением Кобылинский наблюдал, как некоторые девушки начинают ругаться так, что реально вянут уши. Про парней он пишет, что «вообще молчу».

«Тоже быстро стал таким. А уже только через полтора года нередко было слышно: то одного выгонят за пьяные выходки вне службы, то другую за употребление наркотиков», – подчеркивает Кобылинский.

Такие примеры Кобылинский наблюдал с первыми патрульными 15-го года. Отбор тогда был двадцать человек на место. Были перед его глазами примеры, когда новобранцы приходили с горящими сердцами менять мир к лучшему, а заканчивали нередко увольнениями за пьянство за рулем и взятки.

«Работа в полиции – страшная вещь, а человеческая психика – очень хрупкая. Недавний пример: видео с задержанием в состоянии психического расстройства киевского комбата патрульной полиции Антона Сидоренко», – отмечает Кобылинский.

Полицейского уважали, никаких нареканий от коллег и граждан. И вдруг человек натурально сошел с ума. Четыре года работы «на линии», и адью – прямо в «дурку».

«Ведь когда ты работаешь с демонами, у тебя они активизируются. И нужно иметь стальной стержень внутри, чтобы постоянно этих демонов сдерживать и побеждать в себе», – подчеркивает Кобылинский.

Иначе путь один – вниз по наклонной.

«Что помогает? Правильная культура в коллективе», – отмечает Кобылинский.

Демонов пьянства и взяток в киевской «патрульке» руководство из людей выгоняло вместе с их носителями. Все знали, что это не норма.

«Что происходит в патруле других городов, в частности в Одессе? Там появилась новая норма: брать взятки и передавать. Культура покатилась вниз. Когда там кого-то изнасилуют? Лишь вопрос времени», – подчеркивает Кобылинский.

Есть еще демоны чрезмерного применения силы. Как часто пишут комментаторы под полицейскими видео в соцсетях: «Я бы не выдержал, я бы ему врезал!» Этих чертят никто даже не пытается контролировать. Это же полиция, она должна применять силу. А грань между «недостаточно» и «чрезмерно» каждый полицейский определяет сам, и часто она очень тонкая.

«Но что же я только о «патрульке». Что происходит в наших райотделах? Там культура позволяет все. Бухай за рулем, грабь во время обысков, твори что угодно, все это не имеет значения, если ты даешь показатели», – отмечает Кобылинский.

Закономерно, что все это заканчивается пытками и изнасилованиями. Не все могут остановиться.

«Возможно, в райотделы сразу приходят на работу монстры? Действительно ли эти двое кагарлыкских насильников были патологическими садистами, удачно спрятавшимися от переаттестации?», – подчеркивает Кобылинский

Нет, все они стали такими в процессе. В процессе работы в системе, которая закрывает глаза на все твои превышения и выходки.

«Когда никто тебе не запрещает «ездить на красный», когда ощущение «немножко можно» постепенно ломает психику и переходит в чувство вседозволенности», – отмечает Кобылинский.

И тогда, если не обуздать этих демонов – у некоторых окончательно «срывает крышу».

«А что же делать? Здесь как в теории разбитых окон: создание культуры нетерпимости к мелким нарушениям позволит предотвратить большие», – подчеркивает Кобылинский.

Но такая постановка вопроса относительно нынешней Национальной полиции Украины – это безумная фантастика.

«Поэтому Кагарлыки и Врадиевки будут и дальше. Трудно побороть чертей, когда один из них – твой главный шеф», – подытожил Кобылинский.