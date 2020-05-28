Украинская журналистика в свете кризиса в стране и войны с Россией.

Украинские медиа: сколько стоит новость и кто плати?

Мы любим повторять, что правда обречена победить. Но это не совсем так. Побеждает на самом деле только тот, кто навязал свою правду остальным.

В слове «война» нам прежде всего чудится лязг танковых гусениц. На самом деле полем боя давно стала не реальность, а наше представление о ней, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

И если украинцы не кормят свою медиаармию – то им следует готовиться к тому, что Украину завоюет чужая. Мотивы которой будут определяться мотивами ее спонсоров.

«Источники финансирования делят все украинские медиа на пять типов», – пишет публицист.

Госбюджет

Если в России все крупнейшие медиа кормятся с государевых рук, то в Украине – все наоборот.

«Бюджетные деньги получает лишь «Суспiльне» – причем объемы финансирования явно не отвечают поставленным задачам. Этот холдинг вынужден быть пасынком медиарынка – средств не хватает, техника старая, а процедуры делают его негибким», – отмечает Казарин.

Западные деньги

В эту категорию попадают сразу два типа медиа. Те, кто живет за счет грантов («Громадське» и «Громадське радiо»). И украинские редакции международных холдингов («Радiо Свобода», «Deutsche Welle», «Голос Америки»).

«Теоретически они могут позволить себе не искать рекламодателей, не гнаться за количеством в ущерб качеству и не ориентироваться на кликабельность. Но в стране победившего телевизора они занимают важную, но не крауегольную нишу», – подчеркивает Казарин.

Российские деньги

Самые высокие зарплаты, самый токсичный контент и самая одиозная подача – вот три кита, на которых стоят эти медиа. В зависимости от задачи они могут либо продвигать кремлевскую картинку реальности, либо разрушать украинскую.

«Кто-то занимается прямой пропагандой. Кто-то – атакует украинские нарративы. Кто-то – погружает зрителя в рукотворный хаос, разрушая сам концепт факта. Тщательно подобранные пропорции правды и лжи позволяют им отбиваться от обвинений в ангажированности», – отмечает Казарин.

По мере сил они пытаются играть в респектабельность, приглашая на работу известных медиаперсон. Притворяются оппозицией и прикрываются свободой слова.

«В конечном счете, их задача упирается в демонтаж украинского суверенитета и продвижение повестки капитуляции. Вдобавок, их работу облегчают амбиции отечественных комментаторов, готовых «ходить в телевизор» вне зависимости от финальной задачи медиа», – подчеркивает Казарин.

Финансово-промышленные группы

Традиционно им принадлежат самые крупные телеканалы украинского рынка. В прежние годы, когда ФПГ получала в свое распоряжение какой-то ресурс – она создавала эшелонированную систему его обороны, включая политические партии и СМИ.

«А затем степень токсичности владельца напрямую влияла на степень токсичности подконтрольного ему медиа», – отмечает Казарин.

Повестка каждого телеканала зависит от того, как складываются отношения его собственника с властью. Одни – вслед за владельцем – активно участвуют в политических играх.

«Другие – пытаются осваивать бизнес-модели. Украина остается «телевизионной» страной, в которой большинство аудитории получают информацию с телеэкрана, а потому этот тип медиа продолжает быть ключевым для массового сознания», – подчеркивает Казарин.

Аудитория

Этот пункт объединяет медиа, которые пытаются быть бизнесом. За них платит аудитория: либо напрямую (через пожертвования или подписку), либо косвенно (просмотром рекламы).

«Проблема лишь в том, что в украинской реальности подобный подход срабатывает довольно редко. Рынок рекламы скуден, конкуренция со «СМИ на содержании» высока, а читатель не приучен платить за контент», – отмечает Казарин.

Проблема еще и в том, что Украина – это бедная страна восточной Европы. Один из подсчетов гласит, что спрос на качественную информацию возникает в тех странах, где две трети населения имеют располагаемый годовой доход в $7300 (по паритету покупательной способности).

«Причем этот пороговый доход должен не падать последние десять лет. Если это правило не соблюдается, то на информации граждане экономят», – подчеркивает Казарин.

Мы продолжаем представлять войну в категориях двадцатого века. Проблема в том, что эти представления не имеют с реальностью ничего общего. Наши мысли определяют наши поступки – а потому победить нас в войне можно и без танковых клиньев.

«А кто платит за ваш контент?», – подытожил Казарин