Почему коронавирус ничему не научил украинцев?

Коронавирус в Украине наглядно продемонстрировал весь инфантилизм общества и полное равнодушие граждан к судьбе своей страны.

Коронавирус у нас в Украине начался и закончился путем административных решений. Он напугал массу людей, сделал миллионы людей беднее, но прошел мимо. На самом деле мы его почти не заметили, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Нас не возмутило то, что депутаты продали маски китайцам, а не украинцам. Нас особо не зацепила история с украинским тестами, которые то были пригодны, то потом стали непригодными, а потом снова стали пригодными. Нас не задел бардак с открытием метро», – пишет политолог.

Украинцы просто все решили, что живем в параллельном мире. И этот мир – это пляж, где мы нежимся на солнце и единственное, что мы хотим, так это то, чтобы нас не трогали.

«Поэтому на митинги «Стоп реванша» никто не выходит. Мы говорим политикам: «Дайте нам насладиться нашим ни о чем не думанием» и поддерживаем всех тех, кто делает вид, что о нас что-то думает, но не мешает нам своей заботой», – отмечает Денисенко.

В 2010 году мы уже переживали нечто подобное. Только тогда это была апатия, а сейчас это, к сожалению «по…изм».

Чому коронавірус нічому нас не навчив?Коронавірус у нас почався і закінчився через адміністративні рішення. Він… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 25 mei 2020

«А из этого состояния коллективный выход может стать выходом в самоизоляцию, когда каждый будет говорить: я сам по себе и как-то выплыву», – подчеркивает Денисенко.

Это конечно иллюзия, но ближайшие месяцы общество все глубже уходить именно в эту самоизоляцию. Причем самое худшее в этом типе самоизоляции – это отсутствие копания в себе и мыслей.

«Самоизоляция недумания – вот, что страшнее коронавируса, которого мы не заметили», – подытожил Денисенко.