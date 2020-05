Театрально-политический роман: почему Украина не Россия

Украинская политика сейчас – это театр одного актера. Российская политика сейчас – это театр одного зрителя, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» писатель Всеволод Непогодин.

«Украинский актер на политической сцене хохмит, юродствует, фиглярствует, паясничает, смешит публику чередой ужимок и прыжков – сказывается богатый опыт актера в КВН», – пишет писатель.

«Российская массовка на политической сцене перед зрителем заискивает, пресмыкается, трусливо отпускает книксены и реверансы, постоянно исполняет челобитную – сказывается богатый опыт зрителя в КГБ», – уточняет он.

Публика неоднозначно воспринимает украинского актера – одни реагируют искренними бурными аплодисментами, вторые одобрительно улыбаются, третьи свистят и улюлюкают в знак недовольства. Главное, что украинский актер никого не оставляет равнодушным.

«Вовлеченность публики в спектакль стопроцентная. Страсти кипят нешуточные, неподдельные. Российская массовка исполняет свои роли с ленцой, зевотой и безразличием. Российский зритель в единственном лице реагирует без эмоций, лишь молча кивая», – отмечает Непогодин.

Российская массовка устала играть покорную и незавидную роль перед единственным зрителем. В свою очередь российскому зрителю надоела аморфная и безвольная массовка.

«Неприязнь и усталость давно уже обоюдна. Классик театрального искусства выкрикивает свое фирменное «Не верю!» как в адрес российской массовки, так и в адрес российского зрителя», – подчеркивает Непогодин.

Украинский актер постоянно импровизирует, удивляет и пытается завоевать еще больше симпатий публики. Так происходит потому, что украинский актер хочет выступить и во втором спектакле на политической сцене.

«Украинский актер борется за то, чтобы зритель и в следующий раз купил билеты на его представление. Украинский актер имеет свою массовку, но она ему пока совсем не конкурент», – отмечает Непогодин.

Российская массовка вытолкнула вперед давно сбрендившую космонавтку, и она от имени всей массовки заявила, что они готовы пожизненно выступать перед единственным зрителем безо всякого улучшения условий сотрудничества.

«Осенью украинцы будут выбирать местных актеров на эпизодические роли третьего плана и поэтому публику уже подкармливают гречкой, макаронами и растительным маслом за счет буфета. Украинские режиссеры спектакля понимают выгоду от актеров третьего плана и поэтому так щедры по отношению к зрителям», – подчеркивает Непогодин.

Российских же актеров зритель штрафует за нарушение условий самоизоляции.

«Пару молодых россиян с незамутненным сознанием случайно проникают в театр и видят удивительно сюрреалистичную картину – актеры вынужденно покупают билеты у единственного зрителя! Абсурд, безумие, нелепость!», – отмечает Непогодин

Молодые здравомыслящие россияне, осознавая бредовость происходящего, выбегают на сцену, снимают штаны и протестуя показывают голые ягодицы массовке и зрителю – портреты неоднозначных исторических деятелей, загруженные в виртуальный «Бессмертный полк», являются единственным способом обратить внимание на свое существование.

«Вместо того, чтобы прекратить пошлый и тошнотворный спектакль, массовка по команде единственного зрителя хватает смутьянов и запирает их в суфлерской яме!», – подчеркивает Непогодин

Если говорить прямо, то события последних двух месяцев отдалили Россию от украинского общества гораздо больше, чем произошедшее с Крымом и Донбассом.

«Безумная система электронных пропусков, дикие штрафы за нарушение режима самоизоляции, виртуальный цербер «Социальный мониторинг» для заболевших – украинцам несказанно повезло, что обошлись без этих искусственно созданных государством проблем для населения!», – отмечает Непогодин

Мы видим в России чудовищную смесь позапрошловекового головотяпства и современной цифровизации. Часто критически настроенные к политике власти россияне называют происходящее «цифровой гулаг» и «тридцать седьмой лайт».

«Я же оцениваю происходящее как «диджитальное крепостничество». Это не «1984» Оруэлла – это «1861» с обратным ходом течения истории», – подчеркивает Непогодин.

И голосование за изменения в Конституции это на самом деле голосование крепостными за отмену Юрьева дня. Российская власть сейчас относится к своим гражданам как челяди, холопам и смердам – можно розгами пороть на конюшне, а можно и проиграть десяток душ за ломберным столом.

«Все, кто мог сопротивляться подобному порядку, уже давно гниют на каторгах. Реинкарнация Аль Капоне, олицетворяющая цифровизацию – типичный помещик, презирающий батраков», – отмечает Непогодин.

Украинцам чужд присущий России этатизм. Украинцы привыкли за двадцать девять лет жить без государевой опеки. Украинское общество само по себе, украинское государство отдельно – заключен негласный пакт о невмешательстве и ненападении.

«Нарушение негласного пакта и привело к двум Майданам. Спрут российской государственности сковал все российское общество по рукам и ногам. Российская государственность маниакально лезет в каждую задницу без мыла, желая быть в каждой бочке затычкой», – подчеркивает Непогодин.

Из россиян насильно вытравили волю. В свою очередь воля для украинца – это важнейшая, священная и незыблемая ценность. Россия сегодня – это сумасшедший дом, где власть всех граждан превентивно облачила в усмирительные халаты.

«При этом граждан исправно обязывают оплачивать галоперидол и труд санитаров», – отмечает Непогодин.

Ответом на обнуление президентских сроков в России должно стать обнуление общей исторической памяти. Мы должны забыть о событиях 988, 1654 и 1945 годов. Летоисчисление украино-российской истории следует вести с 2014 года.

«Мы обязаны набело переписать историю, начав повествование с захвата Крыма и Донбасса. Россияне украинцам отныне не братский народ, не родственники и даже не однофамильцы», – подчеркивает Непогодин.

Будь у россиян с украинцами общие корни, то они бы сейчас продемонстрировали волю и дали жесткий отпор властям, задумавших на всех нацепить цифровые ошейники. Но россиян ныне не хватает даже на жалкий скулеж, не говоря о более решительных действиях.

«Вольнолюбивый казацкий дух прежде всего в душе, а не в визуальных атрибутах вроде оселедца и тризуба, но только эта мысль совершенно непонятна россиянам. Многие вещи, которые россиянами воспринимаются как нормальность, украинцами оцениваются как неприемлемость», – отмечает Непогодин.

Демонстративно пренебрегая карантинными ограничениями, украинцы показали, что именно они хозяева на своей Богом данной земле. Покорно и безропотно повинуясь запретам властей, россияне продемонстрировали, что они лишь бесхребетная обслуга кремлевских хозяев.

«Украинцы прислушиваются к восточным соседям – слышен лишь звон кандалов и хлопки надзирательского хлеста», – подчеркивает Непогодин.

«Show must go on. Спектакль будет продолжаться. Только как по мне лучше бесплатно смотреть номера выходца из КВН, чем платить за возможность раболепно кланяться со сцены перед выходцем из КГБ», – подытожил Непогодин.