Простой секрет устойчивости рейтинга Зеленского

Большинство населения Украины видят в Зеленском залог стабильности ситуации в стране. Поменять это отношение к власти может только форс-мажор.

То, за что экс-президент Петр Порошенко получал максимальное количество отрицательных баллов, сейчас даже не вызывает никакого информационного «удивления», не говоря уже о критике, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

«Итак, в чем тут секрет?», – пишет политолог.

Начать нужно с того, что информационная политика Офиса президента, несмотря на явные успехи и явные провалы, де-факто мало влияет на все эти процессы.

«Причины здесь гораздо глубже», – отмечает Денисенко.

1. Ключевая причина нынешнего рейтинга президента лежит прежде всего в мотивах, по которым проходили выборы Зеленского. Тогда люди голосовали по формуле «Давайте дадим ему попробовать, а если у него ничего не получится, то мы сбежим отсюда навсегда».

«Сам того не подозревая, Зеленский попал в точку с формулой «Какая разница». Она стала продолжением предыдущего: удастся что-то изменить – останемся, не удастся – убежим. Или проще: «Какая разница», – подчеркивает Денисенко.

2. Тема коррупции исчезла из информационного пространства. Создается впечатление, что в этом государстве перестали воровать. Да, «слуги» ссорятся, попадают в скандалы, но СМИ перестали привязывать коррупцию к верхушке государства.

«Сейчас нет ни одного политика, телеканала и группы общественных деятелей, которые целенаправленно, шаг за шагом говорили бы о коррупции высших чиновников и особенно окружения главы государства. И дело не в том, есть там коррупция или нет, в нашей журналистской системе это никогда никого не волновало», – отмечает Денисенко.

3. Зеленский действительно старается избегать конфликтов, часто затягивая во времени практически до бесконечности все конфликтные темы. Тяжело сказать, это целенаправленная тактика или это система принятия решений по себе, но конфликты все топятся в длинном бюрократическом пережевывании.

«А оппозиция или боится идти на обострение, или просто не допускается к серьезным эфирам. Одним словом, несмотря на массу мелких конфликтов с матом и детекторами лжи для депутатов, не несет никакой серьезной смысловой нагрузки», – подчеркивает Денисенко.

Как бы это парадоксально для богатых ни звучало, но в понимании миллионов людей сейчас Зеленский – это стабильность.

4. Коронавирус сыграл на руку Зеленскому, потому что не было много смертей. Это был некий карнавал испуганных людей, у которых было немного денег.

«Поэтому коронавирус не провалил рейтинг Зеленского, впрочем, как и всех политиков в стране», – отмечает Денисенко.

5. Сейчас общество вошло в стадию некого детского кризиса, когда кажется, если ничего не менять, то все останется навсегда так, как есть, и все будет более-менее хорошо.

«Люди все больше отдаляются от государства, и мы имеем очень угрожающую в перспективе тенденцию, когда есть отдельно человек, отдельно центральные органы власти, отдельно региональные органы власти и СМИ, которые живут сплошными манипуляциями», – подчеркивает Денисенко.

Чому рейтинг Зеленського не сиплеться?Те, за що Порошенко отримував максимальну кількість негативних балів, зараз… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 19 mei 2020

Эта ситуация, как бы это странно не было, держит рейтинг Зеленского. Потому что для многих (бессознательно, конечно) выступить против Зеленского – это оказаться в ситуации, где есть территория, но нет государства.

«Что хотят люди в этой ситуации? С одной стороны, они хотят, чтобы ничего не менялось, но так не будет, а с другой – они хотят кого-то умного и порядочного, кто пообещает, что наведет порядок», – подчеркивает Денисенко.

Собственно, наше политическое мифотворчество ближайших месяцев будет строиться именно вокруг этих двух тенденций: ничего не менять и обеспечить какую-то стабильность (команда Зеленского) или же поиски того, кто пообещает, почти ничего не меняя, навести порядок.

«Навязать другую повестку дня может либо внешний фактор, либо какой-то серьезный внутренний форс-мажор», – подытожил Денисенко.