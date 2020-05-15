Как в Украине осуществили российскую оккупацию

К сожалению, обществу активно навязывают «другую точку зрения» на события 2014-го. А ведь из этого напрашивается вывод – оккупация Украины уже состоялась.

Продолжаем обсуждать интервью Натальи Поклонской данное журналисту Дмитирию Гордону. Взглянем на интервью с точки зрения продвижения нарративов «русского мира», пишет на своей странице в Facebook блогер и журналист Зоя Казанжи.

«Интервью Гордона с Поклонской моя сфера практически однозначно осуждает. И я тоже на таких позициях», – пишет блогер.

Оставляя право за журналистом все-таки интервьюировать одиозных, неоднозначных персон. В том числе коллаборационистов и предателей.

«Но делать это так, как делал и делает, например, Роман Скрыпин. Жестко задавая вопросы», – подчеркивает Казанжи.

Интервью с Поклонской имеет уже почти 1 миллион просмотров. И можно сколько угодно рассказывать, что «я не смотрела/не смотрел то интервью», но просмотры будут продолжать расти.

«Знаете, почему? По тем же причинам, по которым люди смотрели «Слугу народа» с Голобородько. По тем же причинам, по которым люди смотрят Портнова, архитектора режима Януковича», – отмечает Казанжи.

Потому что в пространство запускается альтернативная точка зрения. Которая достаточно хорошо прорастает на пустом/выжженном информационном поле.

«В Одессе в свое время был такой персонаж – телеведущий Кваснюк (покойный ныне). Тот просто сидел в телевизоре и обливал помоями оппонентов владельца телеканала», – подчеркивает Казанжи.

И Кваснюк имел высокие рейтинги. Ибо народ же такое любит. Когда матерятся в эфире. Когда обзываются. Когда типа выворачивают душу наизнанку. Когда называют вещи грубыми, но своими именами.

«Помните, как начался путь Зеленского на пост президента? С обнародования ролика, где простой учитель истории вдохновенно материт власть. Это зашло в души потенциальным избирателям, как по маслу», – напоминает Казанжи.

А здесь Поклонская. Симпатичная няш-маш. Которая рассказывает о том, как ей дорога Россия и как ей болит Украина.

«Даже на украинском разговаривает. И даже «Черемшина». Охотно отвечает на все вопросы. И даже на те, где «Дима» («Дима» и «Наташа» – так они называют друг друга во время того интервью) пытается быть строгим и отстраненным», – отмечает Казанжи.

Ее риторика, к сожалению, совпадает с мыслями той (значительной!) части населения, кто «за дружбу, мир и жвачку». Которых ничего не интересует, война далеко, а «кушать хочется всегда». Которые стенают о «Какую страну потеряли!»

«Признаюсь честно, я не смотрела все интервью, но большую часть – да. И я попыталась посмотреть его по-другому, с точки зрения человека, которому безразличны Майдан, Революция Достоинства, война, Европа. А таких достаточно много», – подчеркивает Казанжи.

Они, такие люди, которым безразличны Майдан, Революция Достоинства, война, Европа, – не состоящие в нашей с вами сфере. Они хотят «порядка», денег, работы.

«И им часто фиолетово, кто все это даст – Зеленский, Путин или Медведчук. И, конечно, им прекрасно заходят месседжи, генерируемые такими, как Поклонская. С помощью таких, как Гордон», – отмечает Казанжи.

Я про інтерв’ю Гордона з Поклонською.Моя бульбашка практично однозначно засуджує. І я теж знаходжусь на таких… Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Woensdag 13 mei 2020

И это все еще раз демонстрирует, что мозг можно захватить довольно легко. И что все усилия Минстеця и других структур, которые бы должны были заниматься информационной безопасностью страны, равны нулю.

«Радио Свобода» поинтересовалось точками зрения относительно этого интервью журналистов. А Гордон… Гордон – известный мастер хайпа. Он всегда использует любой повод, чтобы получить свою порцию внимания. И он таки получил. Вместе с просмотрами», – подчеркивает Казанжи.

К сожалению, обществу активно навязывают «другую точку зрения» на события 2014 года. Если не работать серьезно информационно, то позиция бойка-медведчука-поклонской-шуфрича-портнова и им подобных будет превалировать и заполнять ниши.

«Оккупация мозга – вот как это все называется», – подытожила Казанжи.