Из-за коронавируса украинцы оказались невыездными

Формально украинские власти не могу запретить гражданам покинуть территорию Украины во время карантина. Но на деле все зависит от воли чиновников.

Карантин из-за коронавируса превратил украинцев в невыездных заложников нынешних властей. Несмотря на экономические проблемы и стремительный рост безработицы, чиновники не спешат снимать социальное напряжение, пишет на страницах издания «Детали» журналист и публицист Виталий Портников.

«Можно ли выехать с Украины в период карантина? Еще несколько недель назад был актуален совершенно другой вопрос – можно ли въехать?», – пишет публицист.

Тысячи украинцев, которые остались без работы в европейских странах, стремительно погружающихся в карантин, стремились вернуться на Родину и украинскому правительству, уже заявившему о прекращении авиационного сообщения, пришлось даже организовывать специальные рейсы для возвращения гастарбайтеров.

«Кстати, и всплеск эпидемии коронавируса в стране, особенно в западных ее областях, был во многом связан с тем, что одновременно приехали тысячи людей из Италии, Польши и других государств – и многие уже были инфицированы», – отмечает Портников.

«Но спустя всего несколько недель возник другой вопрос, прямо противоположный: а можно ли выехать?», – уточнил он.

У европейских государств возникла необходимость в сезонных работниках, начались чартерные рейсы для их доставки в страны, которые предоставили им соответствующие контракты.

«Но уже второй такой рейс – в Лондон – был неожиданно заблокирован Госпогранслужбой Украины, как утверждалось, по распоряжению МИДа (МИД эту информацию опровергал)», – подчеркнул Портников.

«После скандала рейс все же вылетел с девятичасовой задержкой, зато возник вопрос – а готова ли Украина разрешать своим гражданам уезжать?», – задается он вопросом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «рабства в Украине нет». Но при этом Киев требует от работодателей контракт как минимум на три месяца, гарантии обеспечения отъезжающих жильем и страховкой.

«Только в этом случае, как подчеркнул президент Зеленский Украина «отпустит граждан на работу», – отмечает Портников.

Ключевым тут, конечно же, является слово «отпустит», напоминающее о знаменитых советских «выездных визах».

«Цинизм ситуации в том, что формально украинские власти ничего никому запретить не могут. Но они закрыли целый ряд пограничных пунктов, в том числе и во всех аэропортах», – подчеркивает Портников.

Ведь через наземную границу украинский гражданин просто так не проедет из-за закрытого пространства стран Шенгена.

«Поэтому если вы хотите вылететь из закрытого аэропорта на чартере для работников – вы действительно не можете этого сделать без согласия украинского бюрократа», – отмечает Портников.

«Может возникнуть вопрос – а зачем это украинской власти?», – задается он еще одним вопросом.

Ведь карантин и экономический кризис, который в Украине начался еще до эпидемии, лишает средств к существованию не только сезонных работников, но и многих украинцев, которые не собирались никуда уезжать.

«Казалось бы, нужно радоваться каждому человеку, который поедет работать за границу и пришлет деньги семье – тем более, что в сложившихся условиях многие страны не так уж и нуждаются в услугах иностранцев. Но не тут-то было!», – подчеркивает Портников.

Одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского было возвращение работающих за границей украинцев домой. Как – и самое главное – зачем это сделать – будущий президент не знал.

«Но прочувственно произносил слова, написанные сценаристами его предвыборной кампании.Но прошел год со времени его избрания – а украинцы даже и не думали возвращаться. И тут…», – отмечает Портников.

И тут случилась эпидемия. И они поехали – не все, конечно, но многие. И каждый отъезд в обратном направлении президент может считать своим личным поражением.

«А власть, разумеется, работает на его представления о жизни, зачастую далекие от реальности. Потому что никто во власти не знает, что с этими людьми вообще делать», – подчеркивает Портников.

Ведь уехали они не от хорошей жизни, а из-за отсутствия рабочих мест и достойных зарплат. А сейчас будут исчезать и те рабочие места, которые были, когда они уезжали и уменьшаться зарплаты, которые их и до отъезда не устраивали.

«И вернувшиеся гастарбайтеры будут конкурировать за оставшиеся рабочие с другими безработными. Тогда, может быть, лучше помочь им уехать и заработать на жизнь?», – отмечает Портников

Но в этом случае и президенту Зеленскому, и его сотрудникам пришлось бы вернуться из телевизионного сериала в скучную и неприветливую реальность своей беднеющей на глазах страны с ее новыми экономическими и эпидемиологическими проблемами.

«И если этому возвращению не содействовали ни продолжающаяся война с Россией, ни пандемия, то, наверное, встреча с реальностью уже не состоится», – подчеркивает Портников.

«По крайней мере, до открытия украинских аэропортов», – подытожил он.