Как Украине выиграть войну с Россией

Чтобы выиграть войну с Россией украинцам необходимо принять тотальность и неизбежность самой войны. Без этого Украина просто обречена на поражение.

И россияне, и украинцы являются заложниками своей собственной исторической памяти, отсюда и различ6ное восприятие одних и тех же событий. Россия никогда не откажется от своих имперских амбиций, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Есть один старый анекдот», – пишет публицист.

Далее Казарин приводит текст самого анекдота на украинском языке.

«Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

– Cлава Ісу. ну, які новини?

– Та війна, діду

– Із ким воюємо?

– З москвою

– А де саме воюємо?

– На Донбасі

– Ну що… нормально хлопці просунулися…»

Считается, что анекдот становится смешным за счет неожиданного смыслового разрешения в конце. И если эта концовка кажется нам смешной, то у истории для нас плохие новости.

«Потому что «неожиданное смысловое разрешение» тут найдет тот, для кого 2014-й год стал неожиданностью», – отмечает Казарин.

Для носителя советской памяти, подчеркивает далее Казщарин, – «война Украины с Россией нелогична и невозможна».

«Для вынужденных переселенцев российское вторжение – это удар в спину и предательство», – подчеркивает Казарин.

Для столичного аполитичного жителя все происходящее – это вывих, которые должен быть исправлен.

«А для деда из анекдота все закономерно. Все та же война. Все с тем же противником. По тем же самым мотивам. Только на другом конце страны», – отмечает Казарин.

Мы все – заложники своей памяти. Которая коротка и в лучшем случае рассчитана лет на семьдесят.

«События нашей реальности способны терять логику и обретать ее в зависимости от исторической оптики», – подчеркивает Казарин.

В 2015-м один польский коллега рассказывал мне о той разнице, что отличала его страну и мою. Он говорил о том, что в Польше воспринимали весь период с 1991 по 2014-й как внезапную историческую передышку.

«За время которой нужно успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормативная Россия для них – это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении», – отмечает Казарин.

И нужно быть готовым к тому, что ее «оттепели» всегда бывают краткосрочными.

А Украина была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Полагала, что эпоха империи ушла в небытие.

«И потому те два десятилетия, которые у нее были, – были потрачены впустую», – подчеркивает Казарин.

Хорошая иллюстрация того, как работает историческая память. Та самая, которая позволяет не впадать в иллюзии.

«Которая учит видеть окна возможностей и пользоваться ими. События последних шести лет могут стать для нас хорошей прививкой. Если мы, конечно, решимся вписать эти события в широкий контекст», – отмечает Казарин.

Который довольно прост. Столетия жизни в колониальном статусе. Два десятилетия буферного существования.

«Фантомные боли империи, спровоцировавшие вторжение и войну за независимость. Ничего нового. Ничего нелогичного», – подчеркивает Казарин.

Пока мы считаем все происходящее историческим вывихом – мы проигрываем. Пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем.

«Пока мы говорим, что в войне виновно «воинствующее меньшинство» – мы проигрываем», – отмечает Казарин.

Выигрывать мы начнем лишь в тот момент, когда увидим все происходящее глазами того самого деда из анекдота. Для которого новость о войне с Россией новостью не была.

«Для которого новая война – это всего лишь продолжение его собственной. Той самой, что началась задолго до 2014-го года», – подчеркивает Казарин.

И тогда мы сможем понять его оптимизм.

«Потому что если взглянуть на карту страны, то за шестьдесят лет хлопці справді гарно просунулися», – подытожил Казарин.