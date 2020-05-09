Наглая ложь победобесия о мировой трагедии

В России празднуют очередную 75-ю годовщину победобесия, обильно обволакивая память о трагедии наглой ложью. Но истоки этого надо искать еще в СССР.

Источники современной российской фальсификации истории следует искать еще в советский период. Тема Второй Мировой войны явилась предметом фальсификаций уже во времена Брежнева, пишет на страницах «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«9 мая 1981 года я, тогда еще 14-летний школьник, пришел на открытие нового здания Украинского государственного музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Печерских холмах», – пишет публицист.

Движение было перекрыто: от комплекса только что отъехал кортеж генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Брежнев – ему оставалось жить всего полтора года – и был главной фигурой на церемонии и участники открытия музея чествовали его, скромного офицера военных времен, как одного из полководцев Второй Мировой.

«Но это уже было настолько привычным атрибутом последних лет правления Брежнева, что я просто не заметил ритуальных подобострастных речей», – отмечает Портников.

Шок поджидал меня уже во время экскурсии по музею, в зале боевой славы. Там, в цоколе монумента Родины-матери, золотыми буквами по белому мрамору, были выбиты фамилии героев Советского Союза – участников войны.

«И что же я увидел на самом верху? Изображение четырех звезд героя и надпись: Брежнев Леонид Ильич, Жуков Георгий Константинович», – подчеркивает Портников.

Брежнев действительно тогда уже был трижды героем Советского Союза и героем социалистического труда (еще через полгода он получит еще одну звезду героя и «вознесется» над маршалом Жуковым, который был «всего лишь» четырежды героем Советского Союза).

«Но вот только маршал Жуков, по крайней мере, три из четырех своих звезд получил за участие в военных действиях и две – во время Второй Мировой войны (четвертую – за подавление антикоммунистического и антиимперского восстания в Будапеште)», – отмечает Портников.

А Брежнев в первый раз стал героем Советского Союза уже когда был генеральным секретарем ЦК. Позже присвоил себе звание маршала и даже наградил себя самого орденом «Победа» – в нарушение устава самой награды (после смерти Брежнева его родственникам пришлось вернуть орден).

«И вот – кульминация. В зале боевой славы музея этот человек, который был политработником и получил генеральские погоны только в самом конце войны, был на первом месте – перед всеми маршалами, генералами, перед знаменитыми летчиками, танкистами, артиллеристами», – подчеркивает Портников.

Так я получил очень хороший – и очень наглядный урок фальсификации истории Второй Мировой войны. И если призадуматься, то все эти 75 лет были – и остаются – сражением правды и фальсификации. Это тоже фронт и тоже наследие этой страшной войны.

«Говорят, что историю войны всегда пишут победители. Но победители – отнюдь не всегда фальсификаторы. А в Советском Союзе – и в путинской России – дело обстоит именно так», – отмечает Портников.

Из истории войны вымарывали целые главы. С улиц советских городов изгоняли инвалидов, которые пожертвовали своим здоровьем, своими руками и ногами ради победы.

«И тогда, когда реальные события подзабылись и инвалиды исчезли, стали праздновать – и допраздновались до путинского «победобесия».

А на самом деле победа в любой войне – это не «праздник со слезами на глазах», как поется в советской песне», – подчеркивает Портников.

Это всего лишь возможность плача в тишине, без страха завтра погибнуть самому и потерять близких. Без бомбежек, сражений и концентрационных лагерей. Но с пониманием, что все это было вчера.

«Это возможность плача среди руин, в которые превратилась вся Европа – и Украина в том числе. Это возможность плача среди «похоронок», которые были в каждой семье. Это сейчас кажется, что победа – это праздничные салюты», – отмечает Портников.

А тогда люди, которые пережили обстрелы и бомбардировки, сходили с ума от каждого салюта – как сейчас боятся салютов наши соотечественники, пережившие российские обстрелы.

«Но все же самое главное в победе – это правда о войне и обо всей ее бесчеловечности. Потому что если эту правду скрывать и не выстрадать, потом обязательно появляется желание воевать и убивать», – подчеркивает Портников.

Советское руководство и его российские наследники сделали все возможное, чтобы скрыть эту правду и подменить ее пропагандистской трескотней. Вот почему украинцы отмечаем 75-ю годовщину победы в стране, которая продолжает воевать.

«Территорию которой оккупируют и обстреливают, граждан – убивают и лишают завтрашнего дня. В стране, которая стала жертвой агрессии в как будто бы мирное время», – подчеркивает Портников.

«В стране, которая стала жертвой десятилетий лжи о войне», – подытожил Портников.