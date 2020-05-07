Куда смотреть на пороге «шашлычной революции»?

Из-за коронавируса и мировых экономических проблем Украина оказалась в очень сложной общественно-политической ситуации. В стране может случится революция.

Главным источником коронавирусной паники были соцсети. И сейчас главным источником завершения карантина станут не ученые (все равно никто толком ничего не объясняет), а те же соцсети, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Люди во всех странах мира разделились на три части: те, кто испугался и в силу самых разных обстоятельств считает, что выйти из состояния страха не может; те, кто изначально скептически относился ко всей этой истерии, и, наконец, те, кто сначала испугался, а теперь считает, что его обманули», – пишет политолог.

«Как бы это странно ни звучало, но это примерно одинаковые по численности группы, с той разницей, что к первой принадлежит наибольшее количество пенсионеров (тех, кто больше ходит на выборы)», – уточнил он.

И здесь, как у нас, так и во всем мире происходит глобальная война между мэрами (губернаторами) и центральной властью за то, кто больше саккумулирует народной любви на страхах и желании избавиться от этих страхов.

До казуса с Тищенко и «Велюром» Зеленский имел все шансы пройти коронавирус без электоральных потерь (в конце концов, он и сейчас еще имеет такую ​​возможность, но пока его команда делает ряд кардинальных ошибок).

«Итак, что мы имеем сейчас?», – отмечает Денисенко.

1. Тищенко стал спусковым крючком для третьей категории людей (те, кто раньше боялись, а теперь считают, что их обманули).

«И что хуже всего для действующей власти, – это не просто ошибка Тищенко, это первый серьезный удар по Зеленскому, касающийся его базового имиджа: это вопрос справедливости», – подчеркивает Денисенко.

Если проводить грубые аналогии – это те самые «любі друзі». Если оппозиция начнет дожимать эту историю, это может стоить Зеленскому как минимум несколько пунктов рейтинга.

2. Все сопротивление людей сейчас ушло в шашлыки. Это и хорошая, и плохая новость для Зеленского. Хорошая, потому что шашлык не предусматривает никаких действий.

«Плохая, потому что шашлык – это не только ответ на несправедливость, это также и мощное сарафанное радио, помноженное на чувство, что власть бессильна против этого алко-мясного протеста. Ну, не может полиция оштрафовать миллионы людей, которые сидят в парках без масок и пьют алкогольные напитки», – отмечает Денисенко.

Результатом этой шашлычной революции станет еще большее количество тех, кто считает, что власть их обманула. И здесь есть уже вопрос к оппозиции, готовы ли они стать рупором и тиражировальными машинами этой «неправды».

3. Уже много писалось о бунтах мэров, но самое важное здесь не столько сам факт бунтов, сколько полное отсутствие вертикали центральной власти.

«На самом деле все эти вещи возможны прежде всего потому, что в стране отсутствует единая точка принятия решений», – подчеркивает Денисенко.

Информационные войны внутри властной команды уже стали причиной падения рейтинга Зеленского, а их продолжение (Тищенко, Тимошенко и т. д.) будут и впредь подтачивать монолитность ядерного электората «слуг».

«В целом мы должны также понимать, что все эти вещи происходят на фоне отсутствия российской активной позиции по Донбассу и обострения украинского вопроса Трампом», – отмечает Денисенко.

Поэтому, когда сейчас мы говорим о том, куда нас выведет шашлычная революция, нужно иметь в виду следующее:

1. Выборы мэров всех крупных городов «слуги» де-факто уже проиграли. И их главная война будет идти по облсоветам, где они имеют шансы иметь мощные фракции.

«И здесь все будет зависеть от договоренностей в Киеве: готовы ли будут главные игроки в Киеве сторговать должности руководителей облсоветов со «слугами». Ранее традиционно, после нескольких недель переговоров мы получали алогичные альянсы», – подчеркивает Денисенко.

2. Пока мы не можем спрогнозировать, сколько бизнеса закроется или резко сократится после карантина. Пока все мы живем в иллюзии, что все откроется и мы будем жить так, как раньше.

«И власть поддерживает этот миф, потому что сейчас это позволяет держать рейтинг. Что будет через два месяца, спрогнозировать не может никто (стоит отметить, что мы здесь не уникальны, подобные истории есть во всех странах мира)», – отмечает Денисенко.

3. Мы не имеем ответа на вопрос, что будет делать Путин в октябре-ноябре. Ситуация в России сейчас более чем напряженная, и поэтому в риторике российских СМИ все внешние вопросы сводятся к минимуму.

«Но так не может продолжаться долго, поэтому в перспективе нескольких месяцев мы можем прогнозировать очередное обострение на Донбассе (всегда, когда нужно потушить внутреннее сопротивление, появляется объединяющий внешний фактор)», – подчеркивает Денисенко.

«Итак, чем может завершиться революция шашлыков?», – добавил он.

Прежде всего, к сожалению, серьезной атомизацией общества, которое не видит консолидирующих факторов как со стороны власти, так и оппозиции (включая мэров, которые будут играть в эту самую самую атомизацию).

Во-вторых, мы уже сейчас должны готовиться к обострению конфликта на Донбассе (очень хотелось бы ошибаться, но здесь лучше перестраховаться).

«И тема капитуляции может стать ключевой для осени», – отмечает Денисенко.

Шашлична революція-2020. Політичні наслідки травневого алкоголізму українців Головним джерелом коронавірусноі паніки… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 4 mei 2020

В-третьих, нужно наконец начать одну-две большие реформы, чтобы объединить общество.

«При всем уважении, строительство дорог нигде в мире не давало краткосрочного эффекта (при Порошенко за три года было вложено в дороги больше, чем за предыдущие десять, но это ничего не дало)», – подчеркивает Денисенко.

Ну и наконец – экономика.

«Сейчас правительство предложило две правильные программы по кредитованию бизнеса и предлагает изменения по системе госзакупок. Но кредитные программы не заработают без Нацбанка, который пока не горит желанием что-то менять», – подытожил Денисенко.