Коломойский начал биовойну против США и Украины

Медиаресурсы Коломойского принялись распространять фейк, призванный настроить украинцев против Пентагона, а значит, и против НАТО.

О том, что Игорь Коломойский очень хочет разрыва отношений между Украиной и МВФ, известно давно. Также не секрет, что для этого он не прочь посильнее поссорить Киев и Вашингтон, пишет на страницах «Деловой Столицы» политический обозреватель Юрий Вишневский.

«Но сейчас его активность в этом направлении вышла на новый уровень», – пишет обозреватель.

Информационный коронавирус

Медиаресурсы Коломойского развернули информационную войну одновременно против США и против Украины, выступив заодно с ОПЗЖ и беглым премьером Азаровым.

«Совместными усилиями они разгоняют фейк о «секретных биолабораториях США в Украине». Подробностей этого фейка мы коснемся чуть позже. Но сначала отметим, зачем он понадобился олигарху», – отмечает Вишневский.

В частности, информагентство Коломойского УНИАН опубликовало большой материал под заглавием «Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США».

«Телеканал Коломойского «1+1» выпустил целую передачу под названием «Американские биологические лаборатории в Украине», – подчеркнул Вишневский.

Немаловажно, что медиаресурсы Коломойского стали разгонять этот фейк уже после того, как посольство США в Украине выступило с официальным релизом об американо-украинском партнерстве в уменьшении биологических угроз.

«Более того, передача на «1+1» использовала фразы из релиза посольства в качестве якобы подтверждения фейка. То есть на «1+1» даже не попытались сыграть в объективную журналистику, а откровенно и специально осуществили антиамериканскую информационную атаку (кстати, в посольстве, по некоторым сведениям, именно так ее и расценили)», – отмечает Вишневский.

Насколько топорно состряпан фейк, можно увидеть из рассказа на сайте телеканала «ТСН»:

«Европейские журналисты нашли около 400 лабораторий в мире, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы. Некоторые из этих лабораторий находятся в Украине, что уже подтвердило Минобороны США». Но ни на сайте, ни в передаче не приводится ни одного доказательства того, что Минобороны США подтвердило наличие в Украине хоть одной «лаборатории, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы».

Заметим, что если бы в распоряжении «1+1» действительно имелся такой документ, то это была бы сенсация мирового уровня: дескать, Пентагон раскрыл телеканалу Коломойского страшную тайну о секретных биолабораториях США в Украине, где американцы создают вирусы.

«Об этом трубили бы уже все мировые телеканалы. Но нет, не трубят – наверное, стесняются распространять столь топорно состряпанные фейки», – подчеркивает Вишневский.

Однако именно такой фейк превосходно заходит в головы зрителей «1+1». Особенно сейчас, когда все информпространство забито темой коронавируса. В нынешних условиях вирусы – это самое страшное пугало. И благодаря фейку «1+1» это пугало намертво привязывается к США и конкретно к Пентагону.

«По сути, медиаресурсы Коломойского запустили в украинское общественное сознание информационный коронавирус. Инфекция проникает в головы зрителей «1+1» – и далее передается всем, кто не соблюдает информационную гигиену», – отмечает Вишневский.

Понятно, зачем распространяют этот вирус ОПЗЖ и Азаров. Они выслуживаются перед Кремлем.

«И если Коломойскому нужно было доказать Путину свою верность, то вряд ли можно было бы придумать лучший способ, чем распространить фейк, направленный одновременно против США и против Украины. Фейк, который будет настраивать украинцев против Пентагона, а значит, и против НАТО», – подчеркивает Вишневский.

Гигиена против заразы

С подробным факт-чекингом фейка об «американских биолабораториях в Украине» выступил просветительский проект «Как не стать овощем».

«Мы приведем этот анализ, поскольку он превосходно демонстрирует, в какую кампанию (и компанию) вляпались Коломойский и его медиаресурсы с этим фейком», – отмечает Вишневский.

Прежде всего, откуда пошел этот фейк. 13 апреля депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин (это прокурор, который отправил за решетку Юлию Тимошенко) направили обращение к президенту Зеленскому. Они просили предоставить им информацию о функционировании «15 американских биологических лабораторий в Украине».

«Откуда они вообще взяли эту информацию о «лабораториях»? В своем обращении они дают ссылки на две статьи 2017 и 2018 года. Одна из них «Тайные биолаборатории Пентагона» опубликована на болгарском (!) сайте «Центр ближневосточных исследований», – подчеркивает Вишневский.

Статья вышла в 2018 году. В ней, в частности, рассказывают о массовых смертях в Украине и привязывают их к деятельности «американских лабораторий».

«В общем, этот ресурс последний раз активно наполнялся материалами в 2016 году. Свежих текстов там нет. Тематика этого сайта – демонизация США, НАТО, военные операции на Ближнем Востоке. Большинство контента выглядит как мед на уши любителей теорий заговоров», – отмечает Вишневский.

Еще одна статья «Почему США превращают Украину в биологическую бомбу» вышла в 2017 году на сербском (!) сайте «Печат».

«Краткий анализ контента сразу дает понять общий тон этого медиа – анти-ЕС, поддержка Сербской православной церкви (фактически филиал Русской православной церкви), даже есть тексты о коронавирусе в стиле «не все так однозначно». Напомним, Россия имеет очень сильное влияние на Сербию», – подчеркивает Вишневский.

Теперь – что на самом деле. Посольство США в Украине отреагировало на эту тему и опубликовало релиз «Американо-украинское партнерство в уменьшении биологических угроз».

«Они рассказали о программе уменьшения биологической угрозы, которую реализуют США вместе с украинским Минздравом, службой безопасности продуктов и другими государственными организациями», – отмечает Вишневский.

По ссылке есть вся открытая информация на украинском языке об этом проекте. На самом деле США выделяли в среднем по $2-4 млн на модернизацию лабораторий в украинских городах.

«В основном деньги шли на ремонт и оборудование. Об этом подробно есть на сайте посольства. По каждой больнице есть документ», – подчеркивает Вишневский.

Также в Украине с 2019 года только строятся (!) две лаборатории для Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, одна в Киеве и одна в Одессе.

«Цель этого сотрудничества США и Украины – проекты по исследованию вируса африканской чумы свиней, возбудителей птичьего гриппа, которые потенциально переносятся мигрирующими птицами над Украиной, хантавирусов и других. То есть изучение вирусов, которые распространяются от зверей», – отмечает Вишневский.

Грузинский прецедент

В качестве бонуса проект «Как не стать овощем» рассказывает о том, как аналогичная информоперация была проведена в Грузии.

«Американцы могут создавать бактериологическое оружие», «Грузия специально заражает комаров и отправляет их в Россию», «Опубликованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории».

Это отрывки сообщений российских СМИ об исследовательском Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенном на окраине Тбилиси.

«Эта лаборатория работает в партнерстве Грузии и США. Но деятельность центра почему-то больше всего волнует Россию, которая просто бомбит лабораторию дезинформацией и пропагандой», – подчеркивает Вишневский.

Если вы введете словосочетание «лаборатория Лугара» в поисковую строку Google или YouTube, то увидите, что большинство пугающих новостей о ней сделано именно российскими медиа. Чтобы побороть эти мифы, лаборатория Лугара открыла свои двери и показала, что происходит внутри.

«Конечно, ни одно из «громких» заявлений российских медиа о лаборатории Лугара не было правдой, и все они были опровергнуты экспертами в области здравоохранения. Но необходимого эффекта достигли: 20% грузин убеждены, что лаборатория способствует распространению эпидемий. Вот так работает дезинформация в эпоху постправды», – отмечает Вишневский.

Всегда изучайте источники распространения информации, чтобы понять, кому нужно ее распространение. В этой ситуации мы увидели классический кейс работы пророссийской кампании.

«Плюс любимая тема кремлевской пропаганды «контроль Украины Штатами», подчеркивает в заключение проект «Как не стать овощем», – подчеркивает Вишневский.

Добавим, что с опровержением этого фейка не сочли нужным выступить украинские официальные лица – ни президент Владимир Зеленский, ни руководитель его офиса Андрей Ермак.

«Вряд ли это поспособствует укреплению отношений между Киевом и Вашингтоном», – резюмирует Вишневский.