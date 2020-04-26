Удивительные правила хаоса пандемии коронавируса

Коронавирус представляет угрозу не только здоровью и жизням людей, он наносит серьезный удар по социуму, утаскивая на дно экономику и политику.

Коронавирус страшен не столько смертностью, сколько тем, что показал: в мире практически нет лидеров, которые могут противостоять вызовам такого масштаба. Бардак в условиях демократии или автократии одинаков, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«И результат этого бардака – паника и непонимание, что делать. Ни у кого нет рецептов», – пишет политолог.

«С кем бы я ни говорил в последние дни, все говорят одно и то же: у нас нет плана выхода из кризиса. Это отчасти правда», – добавил Денисенко.

Частично по одной причине: плана выхода из кризиса нет ни у кого в мире.

Все страны идут практически по одному сценарию: выделить максимально возможное количество денег для поддержки бизнеса и людей. И во всех странах мира оппозиция говорит, что денег недостаточно и плана по выходу из кризиса нет.

«Власть в ответ пытается разделить ответственность с местными властями, а местные власти говорят, что из центра нет четких указаний», – подчеркивает Денисенко.

Но самое главное не это. Самое главное, что ни один аналитический центр в мире не дает каких-либо рецептов кроме того, что надо печатать деньги и раздавать в рамках таргетированных эмиссий.

«Что делать, если осенью будет вторая волна, никто даже не хочет думать», – отмечает Денисенко.

Пока все лидеры мира следуют принципу «день простоять и ночь продержаться».

Насыщение масками и ничего больше

«Что сделано за последний месяц-два во всем мире? Произошло насыщение большинства стран медицинскими масками и частично приборами для вентиляции легких», – подчеркивает Денисенко.

Кроме того, все страны, безотносительно к уровню демократии, приняли решение убивать экономику из-за паники в соцсетях. Сейчас считается, что эту панику нужно поддерживать, чтобы оправдать уничтожение экономики.

«Также сейчас все понимают, что тянуть дальше некуда, и все начнут открывать экономики в ущерб жизням людей. Опять же, на этом фоне важными будут исключительно политические последствия для конкретных политиков», – отмечает Денисенко.

Говорить о реальном понимании природы всего этого кризиса, а тем более о последствиях не может ни один яйцеголовый аналитический центр. Все сейчас, как слепые котята, движемся, нащупывая определенные дорожки к выходу из кризиса.

«Поэтому еще раз повторюсь: когда кто-то говорит, что у власти нет плана, не следует забывать и то, что плана нет ни у кого. Отличие ситуации в странах зависит от двух факторов: уровня бюрократической машины и организованности общества», – подчеркивает Денисенко.

Деньги на этом этапе играют, как бы это парадоксально ни звучало, второстепенную роль. Ибо все страны в мире потратят примерно одинаковые суммы – 4-5% ВВП.

Рецепты счастья от несчастных

«К сожалению, в Украине практически нет культурологов и социальных философов, которые должны первыми давать объяснения относительно природы этого кризиса. Конечно, это кризис производства и кризис логистических связей», – отмечает Денисенко.

Но есть еще один аспект, без понимания которого нам будет гораздо труднее искать пути для выхода.

«В течение последних десятилетий человечество двигалось в сторону не просто здоровой и долгой жизни, а в сторону почти бессмертия (всех отсылаю к книге Харири Homo deus). Человечество начало верить в то, что медицина может решить проблемы с максимальным продлением жизни», – подчеркивает Денисенко.

Параллельно в большинстве стран мира изменилось отношение к смерти, которая перестала быть банальным и, по сути, бытовым явлением. Важно, что все это происходило на фоне профанации массы ранее интеллектуальных вещей через телевизор и особенно через соцсети.

«И тут неожиданно это общество, которое верило в чудеса здорового образа жизни, чудодейственных таблеток и обязательной социальной помощи, оказалось перед ситуацией, когда видоизмененный штамм гриппа, от которого ежегодно и так умирали миллионы людей, поставил на колени крупнейшие и богатейшие страны мира», – отмечает Денисенко.

Политики и медики оказались бессильны перед вызовами, которые казались банальными. А люди оказались бессильными перед небольшим увеличением количества смертей, растиражированным через соцсети.

Світовий бардак. Правила новітнього хаосуКоронавірус страшний не стільки смертністю, скільки тим, що показав: в світі… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 21 april 2020

«Такие понятия, как семья, дружба и т. д., стали угрожающими. А государство стало самой неэффективной прокладкой между жизнью и смертью», – подчеркивает Денисенко.

Конечно же, эти институты не падут от коронавируса. Но запущенные процессы по изменению всего общества будут неизбежны.

«Они будут очень болезненными и растянутся на десятилетия. Римская империя умирала два века. И наша эпоха тоже имеет временной лаг для умирания», – подытожил Денисенко.