Шарий похвастался купленным видео с Тайсоном

Скандально известный Шарий похвастался видео с Майком Тайсоном и облажался. Такое видео в свой адрес от знаменитостей может купить кто угодно.

Одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария в очередной раз словили на лжи. Получивший убежище в Европе, прокремлевский медийный деятель Шарий у себя в Telegram-канале разместил видео с приветом и поддержкой от Майка Тайсона, которое оказалось купленным, рассказывает в своем видеоблоге на канале YouTube блогер Сергей Стерненко.

«Хей, это Майк Тайсон. И я хочу обратиться к Анатолию. Надеюсь, я нашел правильный способ это сделать», – сказал Тайсон.

«Я слышал, что ты крутой и бесстрашный блогер. Продолжай настаивать на своем и результаты не заставят ждать. Всегда выбирай правильный путь. Хорошо? Удачи, береги себя», – добавил он.

Блогер Сергей Стерненко, раскрыл причину «искренней» поддержки легендарного боксера.

Оказалось, что это видео куплено на сайте «Cameo», платформе, где любой желающий может приобрести видео в свой адрес от любых знаменитостей.

Услуги от «Железного» Майка стоят $500. Как утверждает Стерненко, Шарий обрезал лого сервиса, выдав ролик за присланный исключительно ему.