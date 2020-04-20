Пасхальный шабаш биотеррористов РПЦ в Украине

На Пасху в храмах Русской православной церкви в Украине был реализован самый масштабный террористический акт всю историю Украины.

Пасха, как и ожидалось, прошла в этом году в крайне напряженном формате с не самыми лучшими ожиданиями в ближайшей перспективе. И все это благодаря РПЦвУ которая в совершенно разных форматах, но все же собрали людей в своих храмах и провели богослужения с полнейшим пренебрежением карантина, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Я уже не стал освещать данную проблематику в сам праздник, но сейчас самое время подвести итоги и назвать вещи своими именами», – пишет военно-политический обозреватель.

А итоги не утешительные. Так или иначе, но по всей Украине десятки тысяч прихожан, с атрофированным чувством самосохранения, ринулись в храмы святить паски.

«Таким образом, не удивляйтесь, если через 10-14 дней эпидемиологическая статистика в Украине продемонстрирует не просто резкий, а взрывной рост», – отмечает Коваленко.

Конечно, в ряде храмов были предусмотрены определенные меры безопасности.

«Например, как в Одессе, где на подворье Свято-Успенского Одесского патриаршего мужского монастыря, на свежем воздухе, с соблюдением дистанции, разместили прихожан во время пасхальной службы», – уточнил Коваленко.

Но вот в том-то и дело, что маски, перчатки и дистанция это не абсолютная панацея, а методы по снижению риска заболеть. А вот то, что люди 5 часов стояли на холоде, а после стали нарушать дистанцию и скучиваться, наоборот повысило риски заболеваемости.

«В иных храмах и вовсе меры предосторожности не соблюдались и даже без, банально, масок массовое скопление людей в помещении ничего хорошего не сулит», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, итоги не утешительные и вчерашняя радость и самоудовлетворение людей с открытой формой суицидальной наклонности, уже через две недели выльется не только в проблему для них, их близких и родственников, но и тех людей, с которыми они контактировали.

«Теперь же до второй части – называем все своими именами. И в данном случае я никак по-другому РПЦвУ как террористической организацией назвать не могу», – отмечает Коваленко.

Когда в 2014 году храмы РПЦ МП стали прибежищем для заезжих титушек, а в одесских «божьих домах» хранилось даже оружие, их никак кроме пособниками оккупантов назвать нельзя было.

«И в последующие годы, когда священнослужители РПЦ МП выполняли функции разведчиков оккупантов на позициях наших войск, а сама церковь регулярно отправляла финансирование террористическим организациям «ДНР»-«ЛНР», статус пособников оккупантов за ними лишь укрепился», – подчеркивает Коваленко.

За годы войны, РПЦ МП никогда не принимала сторону Украины, а наоборот, вела активную пропагандистскую деятельность внутри нашей страны, против нашей страны. Особенно это проявилось в период получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

«И когда мир захлебнулся в пандемии коронавируса, РПЦвУ, сначала призывавшая не впускать в Украину украинцев из других стран, ибо они могут быть заражены смертельно опасной болезнью, затем настоятельно стала всех призывать в храмы, где COVID-19 не страшен! И иначе как диверсией это назвать нельзя было», – отмечает Коваленко.

Но сейчас, на Пасху, РПЦвУ провела самый настоящий террористический акт. И из-за попустительства властей – весьма успешный террористический акт, количество жертв которого может пойти на сотни.

Конечно, можно было бы за призывы тех или иных священнослужителей привлечь к ответственности, как минимум административной. Конечно, можно было бы ряд наиболее одиозных храмов взять под контроль полиции и НГУ, дабы предотвратить участие прихожан в праздничных мероприятиях.

«Конечно, можно было сделать многое, чего сделано не было… Но, это уже вчерашний день, а мы живем сегодня и с надеждой смотрим в завтра. А потому…», – подчеркивает Коваленко

«А потому, у нынешних властей Украины есть все возможности относится к РПЦвУ как она того заслуживает. Как к террористической организации, совершившей на Пасху масштабный террористический акт», – подытожил он.