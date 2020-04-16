Джемилев одержит победу над Путиным

Борец Джемилев всегда одерживал победу над своими гонителями. Путин, поддерживая репрессивное преследование Джемилева – обречен на катастрофу.

В Советском Союзе будущего лидера крымских татар Мустафу Джемилева судили бесчисленное количество раз. В первый раз его арестовали еще в 1969 году, в начале бесславного правления Леонида Брежнева, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Будущий президент Российской Федерации Владимир Путин в то время еще учился в школе и готовился к выпускным экзаменам», – отмечает Портников.

В следующий раз Джемилева арестовали в 1974 году.

«Тогда Путин учился на юридическом факультете Ленинградского университета и мечтал о работе в КГБ», – подчеркивает Портников.

В 1976 году Джемилева вновь судят, на этот раз в Омске, этот громкий судебный процесс известен благодаря 303-дневной политической голодовке Джемилева.

Узника совести тогда поддерживали Андрей Сахаров, Петр Григоренко, Рейман Арон, Лев Копелев, Генрих Белль, Александр Галич, Лидия Чуковская, Елена Боннер и многие другие знаменитые правозащитники, писатели, деятели культуры со всего мира.

«Ну а Путин уже осуществил мечту всей своей жизни и начал службу в КГБ СССР», – отмечает Портников.

В феврале 1979 года Джемилева опять арестовывают и отправляют в ссылку.

«Путин в это время обучается в Высшей школе КГБ. В ноябре 1983 года Джемилева арестовывают в пятый раз. Путин в это время обучается в Краснознаменном институте КГБ под вымышленным именем», – подчеркивает Портников.

В декабре 1986 года Джемилева вновь судят, на этот раз уже в Магаданской области, по месту заключения.

«Путин в это время работает в ГДР по линии советской внешней разведки, заводит немецких знакомых, вместе с которыми в будущем будет выстраивать коррупционные вертикали и горизонтали», – отмечает Портников.

А через пять лет исчезнут и Советский Союз, и коммунистическая партия, и КГБ. А крымские татары получат возможность вернуться на свою историческую Родину. Джемилев одолеет вертухаев.

«Путин в это время пристроится к команде питерского мэра Анатолия Собчака и начнет изображать из себя поборника демократических перемен», – подчеркивает Портников.

Двое этих людей, – Джемилев и Путин, – практически всю свою жизнь находившихся по разные стороны добра и зла, поговорят только один раз: когда Путин за несколько дней до «референдума» в оккупированном Крыму будет пытаться подкупить знаменитого диссидента обещаниями «процветания» крымских татар после аннексии – теперь мы видим, каково оно, это «процветание».

«И вот теперь в стране стареющего Путина против Джемилева заводят новые уголовные дела. Это было бы смешно, если бы не было так отвратительно», – резюмирует Портников.