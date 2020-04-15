Настоятель Киево-Печерской Лавры просит денег у мирян

Вместо того, что бы продемонстрировать не на словах, а на деле монашеское смирение и подобающую скромность, «Паша-Мерседес» просит помочь прихожан РПЦ.

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит РПЦ «монах» Павел Лебедь, широко известный как «Паша-Мерседес», обратился ко всем православным мирян с просьбой финансово помочь больной братии, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

«Я понимаю, что верные адепты Московского патриархата сейчас насыпят в шапку несколько десятков тысяч долларов, вместо того, чтобы включить мозги и предложить «Паше-Мерседесу» сделать несколько следующих шагов», – пишет политолог.

Среди предлагаемых мер:

1. Продать свою скандально известную машину премиум-класса, из-за которого архиерей РПЦ и получил свое прозвище «Паша-Мерседес».

2. Продать дом на Печерске, который находится в собственности самого Лебедя.

«Ведь монах и поборник скромности имеет келью в Лавре», – отмечает Денисенко.

3. Попросить открыть реестр пожертвований.

«Чтобы мы поняли, как происходит сбор пожертвований и кто дает деньги», – подчеркивает Денисенко.

Настоятель Лаври Павло Лебідь (Паша Мерседес) звернувся до всіх мирян з проханням допомогти грішми хворій братії.Я… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 15 april 2020

Однако, архиерей РПЦ предсказуемо поступит по другому. Вместо этого «Паша-Мерседес» будет изображать из себя нищего юродивого, обвиняющего весь мир в «безбожии».

«Вместо этого, мы слышим стенания хама, который рассказывает, как тяжело живется братии монастыря, в к карантинные дни зарабатывал по миллиону в день», – подытожил Денисенко.