Коронавирус в Лавре: монахов хоронят в закрытых гробах

Умершего недавно в Киево-Печерской Лавре монаха хоронили в закрытом гробу обтянутом защитной пленкой. Настоятель Лавры Павел находится в тяжелом состоянии.

Умершего якобы от пневмонии архиамандрида Нектария хоронили в закрытом гробу обмотанном защитной пленкой. Могилу умершему монаху копали люди в специальных защитных костюмах, сообщила на своей странице в Facebook журналист и религиозный публицист Татьяна Деркач.

«Такая вот информация ко мне поступила. Насельника КПЛ архиамандрид Нектария, якобы умершего то ли от пневмонии, то ли от хронической длительной болезни, хоронили в гробу, замотанном защитной толстой пленкой (на фото сложно определить, что за материал). Могилу копали люди в «скафандрах», – говорится в сообщении.

В Киево-Печерской Лавре на данный момент зафиксировали уже 130 зараженных коронавирусом. Среди зараженных есть 14 студентов духовной академии, которых не отпустили на карантин, а теперь, после заражения отсылают домой.

Фото с похорон архиамандрида Нектария. Фото с похорон архиамандрида Нектария. Пред 1 из 2 След

«В самой лавре 130 ковидных. 14 студентов КДАИС, которых не отпустили на карантин (по неведомой мне причине), теперь с ковидом отсылают домой», – отмечает Деркач.

По данным Деркач, наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел находится в тяжелом состоянии, после заражения коронавируса. Так же, по неподтвержденной информации наместнику Павел удалось отправится на лечение за границу.

«Павел в очень плохом состоянии, есть слухи, что он таки сумел вырваться за границу», – подчеркивает Деркач.

Остается дождаться информации подтверждающей или опровергающей все слухи связанные с заболеванием монахов и студентов коронавирусом в Киево-Печерской Лавры и духовной академии.

«Что из этого впоследствии подтвердится – посмотрим», – резюмировала Деркач.

So.Такая вот информация ко мне поступила.Насельника КПЛ арх.Нектария, якобы умершего то ли от пневмонии, то ли от… Geplaatst door Tatiana Derkatch op Dinsdag 14 april 2020

Позже стало известно, что на всей территории Киево-Печерской Лавры усилили карантинные меры, там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 апреля

«Вчера мы усилили карантин в Лавре. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению», – заявил мэр Киева.

По словам Кличко, во вторник запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

«Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации», – уточнил Кличко.

Также утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

Кличко подтвердил, что от коронавируса умер монах Почаевской лавры.

По его словам, за понедельник зафиксировали два новых случая коронавирусной болезни в Киево-Печерской лавре, а также одну смерть.

«Летальный случай – это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован. Мужчине было 42 года», – рассказал Кличко.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что за минувшие сутки 13 апреля в Киеве заболели еще 56 человек, один случай летальный – умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.