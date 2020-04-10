Полиция нашла хулигана в магазине «Roshen» через год

Полиции через год удалось разыскать и задержать хулигана устроившего побоище, с избиением женщин сотрудниц в магазине «Roshen».

Спустя год, после хулиганской выходки в магазине «Roshen», полиции совместно с общественными активистами удалось задержать хама. Обстоятельство расследования дела и задержания хулигана с помощью граждан в соцсетях, сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел, экс-нардеп Антон Геращенко.

«Преступление и наказание: Знакомьтесь, это – Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси», – пишет советник министра.

«От природы Олег – здоровяк. Ростом почти два метра. Весом под 120 килограммов. У него есть хобби. Он любит хамить и бить женщин. Вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность жизнью», – добавил он.

Geplaatst door Антон Геращенко op Vrijdag 10 april 2020

Далее Геращенко знакомит читателей с обстоятельствами дела. По его словам, 10-го февраля 2019 года гражданину Билановскому захотелось «сладенького». Он с товарищем зашел в магазин «Roshen», что на метро «Левобережная». Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше – больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство.

«Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка», – подчеркнул Геращенко.

И все бы это ему сошло с рук, если бы не киевлянка Марика Гурина. Она записала видео нападения, предложила продавцам вызвать полицию, но женщины решили этого не делать, вероятно, не веря в возможность справедливого наказания обидчика.

Далее, по словам Герашенко, события развивались так:

«Марика Гурина, увидев мой пост, про то, что в Полтаве хам, бросивший в лицо женщины кассира горсть монет, найден и привлечен к ответственности полицией, опубликовала в комментариях видео о брутальном нападении на женщин в Киеве, которому было уже больше года», – отмечает Геращенко.

«Я связался с Марикой через Facebbok и попросил информировать меня, если кто-то даст ей информацию про местонахождение этого подонка», – добавил он.

Ввиду того что пост Марики имел невероятный резонанс, и его перепостили 40 тысяч человек, нашлись и те кто, знал Билановского».

Как только мы получили его фамилию – остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по Части 1 ст. 296 Криминального кодекса. (На фото момент вручения подозрения)

«Впереди его ждет мера пресечения и суд по существу его преступления. Вот так, в содружестве пользователей социальных сетей и полиции, мы будем показательно наказывать каждого хама и подлеца, поднимающего руку на женщин!», – подчеркнул Геращенко

«Не миритесь с несправедливостью! Обращайтесь в полицию за защитой своих прав и законных интересов», – особо подчеркнул он.

Преступление и наказание. Знакомьтесь, это – Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси. От… Geplaatst door Антон Геращенко op Donderdag 9 april 2020

Полиция неидеальна, как неидеален и наш мир, но мы стараемся.

«Дальше – слово за судом. Санкция Части 1 статьи 296 предусматривает или штраф от 8500 до 17 000 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или условный срок до 5 лет ограничения свободы», – отмечает Геращенко.

Возможно суд учтет публичные извинения, который Олег Билановчкий принес женщинам, которых он избил больше года назад.

«А может и нет. Время покажет. А какое наказание выбрали бы Олегу Билановскому Вы, если бы были на месте судьи?», – резюмирует Геращенко.