Пожар в Чернобыле, как диагноз обществу

О пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения говорят уже не только в украинских, но и в мировых масс-медиа. Пожар становится одним из апокалиптических сюжетов.

Отчасти из-за интереса к самому Чернобылю, спровоцированному недавним американским сериалом. Отчасти из-за привлекательности самого сюжета, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников: мало им эпидемии короновируса и экономического кризиса, так еще и пожар с возможным повышением уровня радиации.

«Страна перманентного Апокалипсиса!», – пишет публицист.

Зарубежные журналисты были бы в еще большей степени удивлены, если бы узнали, что поджоги сухой травы происходят не только в Черньбыльской зоне, но и по всей Украине.

«Люди просто поджигают траву – потому что так надо, потому что так делали бабушка и дедушка, потому что… То, что у бабушки и дедушки могли быть свои представления о росте трав, то, что они поджигали траву после того, как на полях и лугах лежал глубокий снег, которого их внуки могут никогда не увидеть, то, что во времена бабушки и дедушки не было поврежденных атомных электростанций, никого не волнует», – отмечает Портников.

«Поджигатель травы, из-за которого разгорелся пожар в зоне ЧАЭС, сделал это просто так. Из скуки», – добавил он.

У народа должен быть ровно такой же инстинкт самосохранения, как у отдельного человека. Люди, у которых такого инстинкта нет, обычно оканчивают жизнь самоубийством или заслуживают премию Дарвина за самую нелепую смерть.

«О народах, у которых не было такого чувства, мы обычно читаем в учебниках истории и привычно удивляемся – как же так, такой большой народ, такая плодородная земля, чего им еще не хватало?», – отмечает Портников

Как правило, не хватало эффективного государства, способности себя защитить и понимания, как меняется мир вокруг – от политики до климата.

«Именно поэтому нам с вами нужно очень постараться, чтобы не попасть в такой учебник давней истории. Нужно перестать поджигать траву», – подытожил Портников.