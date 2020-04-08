Эпидемия коронавируса: логика против панического страха

Эпидемия коронавируса не может стать апокалипсисом для всего человечества. Несмотря на трагическую гибель людей, он не способен убить весь род людской.

Нынешняя эпидемия и впрямь выглядит сурово. Принято говорить, что последний раз нечто подобное возникало сто лет назад – когда в разгар Первой мировой штаммом «испанского» гриппа переболела треть планеты, а сама болезнь убила от 50 до 100 миллионов человек (порядка 5% населения планеты), рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Мы живем бок о бок с эпидемиями всю нашу историю. Причем раньше они были куда кровожаднее», – рассказывает публицист.

Но при всем своем трагическом масштабе эпидемии ХХ века проигрывают предшественникам по проценту смертности. А сами болезни начинают переходить из категории «божьей кары» в разряд медицинских и социальных проблем. За примерами далеко ходить не надо.

«В XIV веке чума выкосила четверть населения Евразии. В XVI веке оспа убила 90% аборигенов Южной Америки. На этом фоне даже испанский грипп, бушевавший сто лет назад, выглядит куда менее кровожадно – его жертвами стали 5% населения планеты», – отмечает Казарин.

XIV век: Бактерия Yersinia pestis, живущая на блохах, начала заражать укушенных ими людей. Чума началась в Азии и медленно двигалась на запад. Сумммарно она убила четверть населения Евразии – от 75 до 200 миллионов человек», – подчеркнул Казарин.

XVI век: Испанская флотилия приносит в Мексику черную оспу. Через девять месяцев из 22 миллионов местных жителей в живых остается лишь 14. А другие инфекционные болезни, привезенные конкистадорами, в итоге довершили разгром, оставив к концу века в живых лишь два миллиона аборигенов.

Спустя два столетия нечто подобное повторилось на Гавайях, куда Джеймс Кук привез целый набор европейских инфекций. За 75 лет из полумиллиона местного населения в живых осталось 70 тысяч.

На этом фоне все эпидемии последнего столетия выглядят куда более вегетарианскими. Абсолютные цифры потерь от холеры, тифа и туберкулеза пугают нас множеством нулей.

«Каждая смерть – это трагедия, но математика умеет быть циничной. С одной стороны, население планеты растет – и потому эпидемии собирают трагический урожай со многими нулями. С другой стороны, в относительных показателях – смертность от эпидемий снижается, они уже не выкашивают континенты и цивилизации», – подчеркивает Казарин.

Современная медицина способна решать наши проблемы.

«Все потому, что медицина не стоит на месте. Скорее всего, наука найдет ответ и на нынешнюю вспышку коронавируса. А потому она скорее станет стресс-тестом для всех», – отмечает Казарин.

Чего не скажешь об индейцах майя, которые верили что оспой людей заражают злые боги Экпец, Усанкак и Сохалкак, летающие от деревне к деревне. Ацтеки пытались болезни противостоять – но их медицинский протокол сводился к натиранию смолой и накладыванию на язвы кашицы из давленных черных жуков.

«Эпидемия проверит каждую страну на устойчивость. Медицинские системы – на эффективность. А всех нас – на ответственность», – подытожил Казарин.