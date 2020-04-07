Коронавирус не обратил внимание на сан митрополита

Коронавирус как бич божий, и Паша-Мерседес – носитель его. Иконы, молитвы и напускная беззаботность не помогли путинским попам.

С 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, а ее братия сдали тесты на наличие заболевания. В их числе – и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь), пишет на страницах издания «Детали» журналист и публицист Виталий Портников

«Киево-Печерская Лавра, главный монастырь Русской православной церкви в Украине, наглухо закрыла ворота перед верующими. Теперь богослужения проходят в закрытом режиме, а братия сдает анализы на наличие нового коронавируса», – пишет публицист.

Произошло это буквально через несколько дней после того, как настоятель Лавры, митрополит Павел, один из самых влиятельных адептов русского православия в Украине, выступил со специальным видеообращением, в котором высказался против закрытия храмов РПЦ.

«В настоящее время много информации об искусственно созданной проблеме коронавируса. Сегодня многие говорят о коронавирусе и призывают людей не собираться в храме… Я призываю всех вас ходить в храм, не поддаваться панике, причащаться, молиться у чудотворных икон, молиться святым Киево-Печерским и прочим чудотворцам нашей земли, чтобы они защитили нас», – восклицал священник.

А сейчас в украинских масс-медиа появилась информация, что митрополит Павел и был тем самым «нулевым пациентом» Киево-Печерской Лавры, из-за которого пришлось в срочном порядке закрыть вход на монастырскую территорию. Анализ митрополита на коронавирус – как и еще четверых священников – оказался положительным, двое монахов уже проходят лечение в инфекционной больнице.

«Эта история, как и ситуация в израильском Бней-Браке или кварталах ультраортодоксальных евреев в США, напоминает, что коронавирус-то можно игнорировать, но он не собирается игнорировать тебя», – отмечает Портников.

Рост статистики инфицированных делает главной проблемой даже не настоящее, а будущее. С 6 апреля по всей Украине ужесточили карантинные меры, закрыли парки и скверы и отнесли к группам риска, которым предписано находиться на самоизоляции, всех жителей страны старше 60 лет. Теперь они могут выходить из дому только на небольшое расстояние.

«Массовые мероприятия отменяются и в религиозных учреждениях – разумеется, это изменит характер празднования православной Пасхи, что для Украины окажется трудным испытанием. Карантин в стране установлен до 24 апреля (и может быть продлен), а Пасха начинается 19 апреля», – подчеркивает Портников.

Обычно к пасхальным дням ожидался традиционный приезд работающих за границей украинцев, начинались долгие майские выходные. Как будет на этот раз, не знает никто. Ясно, впрочем, что главная цель власти – предотвратить превращение празднеств в эпидемиологическую бомбу.

«Стремление максимально изолировать украинцев отражает естественный страх власти, которая вряд ли понимают, что будет, если отечественная система здравоохранения не справится с наплывом заболевших и не сможет помогать людям в критическом состоянии. Но одновременно возникает еще один важный вопрос: насколько долгий карантин Украина может себе позволить, и как она будет из него выходить?», – отмечает Портников

Экономический ущерб от ситуации очевиден для каждой страны, столкнувшейся с пандемией, но для Украины он усугубляется еще и собственным экономическим кризисом, и необходимостью выплачивать долги международным финансовым организациям – при том, что продолжаются переговоры с МВФ о новом кредите. Сбережений, которые могли бы помочь украинцам пересидеть несколько месяцев без работы, у большинства жителей нет, а возможности государства в социальной сфере ограничены.

«Поэтому, если сегодня большинство поддерживает жесткие меры, что будет завтра, когда люди останутся без средств? Но с другой стороны, если ослабить карантин и произойдет всплеск заболеваний и смертности, будут ли сами украинцы готовы посещать кафе и рестораны пусть даже без всякого карантина?», – подчеркивает Портников

«Ответов на эти вопросы нет не только у политиков или журналистов, но даже у монахов Киево-Печерской Лавры», – подытожил он.