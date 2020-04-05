Почему люди верят в теории заговора о коронавирусе?

Современные люди не верят в случайности. Или почти никогда не верят. Это одна из тех вещей, что в нашем мозгу осталась от рептилии.

В свое время Уинстон Черчилль говорил, что война – это череда случайностей. Как по мне – это одна из самых гениальных фраз этого политика, которая, к сожалению, проигрывает массе других, более раскрученных высказываний, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Почему так? Все дело в нашем прошлом, которое пришло к нам из далекого прошлого (в свое время мой преподаватель языкознания Константин Николаевич Тищенко говорил «из головокружительной давности»)», – пишет политолог.

Старая часть нашего мозга, которую мы получили от «динозавров», фокусируется на трех принципах: «Стой, бей, беги». Это три главные реакции, которые приходят к нам в первый момент, когда есть любая угроза. С развитием нашего мозга у нас возникла так называемая историческая память, которая помогает определить, нужно ли бояться чего-то, и главное – которую из этих трех тактик применять. И именно эта историческая память помогает нам классифицировать вызовы. Если мы видим зверя, то нужно затаиться или, наоборот, лезть на дерево и т. д.

«Но эта самая историческая память заставляет нас искать абсолютно во всем причинно-следственные связи. Не может быть случайной ситуации, потому что не классифицированная случайность – это угроза смерти. А потому человечество тысячелетиями воспитывало в себе ненависть к необъяснимым случайностям», – подчеркивает Денисенко.

Теория заговоров – это продолжение этой самой ненависти. К сожалению, человек всегда старается все упростить и связать между собой несколько фактов, которые составят условную картину мира. И главное, что эта картина мира с определенного момента начинает жить своей жизнью.

Можно ли бороться с этим? Безусловно, можно. И первый шаг к этой борьбе заключается в понимании одного из ключевых моментов теории переговоров: правильных ответов на вопрос может быть больше одного.

«Если вы сможете преодолеть сопротивление «умопомрачительной давности мозга», десятка лет обучения в школе и потом в университете, где вас учили, что правильный ответ один – считайте, что вы начинаете «выздоравливать». Правда, здесь вас подстерегает новая напасть, и главное – не сойти с ума от умопомрачительного количества «правильных ответов», – отмечает Денисенко.

Напоследок расскажу пример теории заговоров из моей жизни. Одним из первых обращений ко мне как к народному депутату в 2014 г. было письмо от человека, который требовал принять закон о защите червей и признать их главным и самым важным творением на земле.

Чому виникає теорія змов і чи можна боротися з масонськими змовамиЛюди не вірять у випадковості. Або майже ніколи не… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zaterdag 4 april 2020

«Аргументация была проста: когда человек, который считает себя венцом мироздания, умирает, его в земле поедают черви», – подчеркивает Денисенко.

А это значит, что наше самое главное предназначение – кормить червей. К счастью, в парламенте до сих пор такой закон даже не зарегистрирован.

«Но, наверное, это только вопрос времени. Ведь парламент – единственное место в вертикали власти, где не нужно давать справку от психиатра при избрании на должность», – подытожил Денисенко.