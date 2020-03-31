Эпидемия коронавирус: как понять, когда срочно бежать в больницу?

На пике эпидемии врачи и даже скорая не смогут реагировать на все звонки. Как понять, нужна ли вам срочная медицинская помощь или можно остаться и поболеть дома?

Авторитетное издание «Британский медицинский журнал» («BMJ») опубликовало наглядный материал профессоров Триши Гринхалх и Джеральда Чун Хуат Ко, а так же директора службы первой помощи Йосипа Кара, для семейных врачей – инструкцию для консультации онлайн, передает «Вокруг Света Украина».

«Такая консультация позволяет врачу, опросив пациента по телефону (а лучше с помощью видеосвязи), определить, нужна ли ему срочная помощь. И при этом самому не заразиться коронавирусом SARS-CoV-2», – отмечает издание.

Как отмечает в свое в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей – экс-министр здравоохранения Ульяна Супру выделила четкие критерии «самодиагностики» заражения коронавирусом. Эти критерии позволяю без паники определить по симптомам насколько срочно требуется и какая именно медицинская помощь:

«Ульяна Супрун описала, как понять – это COVID-19, грипп ты сам м###к?

Интересно. «Не читайте новости о COVID-19 в фейсбук-группах, которыми руководит ваша тетя Оля», – пишет Словей, комментируя .

В условиях, когда больницы переполнены, для любого пациента лучше оставаться дома на самоизоляции, принимая симптоматическое лечение (много жидкости, парацетамол при температуре выше 38, отхаркивающее при необходимости и пр.).

Но при симптомах гипоксии (недостатка кислорода) и других признаках ухудшения состояния – немедленно вызвать скорую. Если скорая не едет, ехать самому. На машине, на такси, как угодно, лишь бы добраться до ближайшей больницы, где принимают больных COVID-19.

Если семейные врачи в Украине смогут проконсультировать каждого онлайн, это будет замечательно. Однако запросто может так случиться, что трубку никто не возьмет или будет часами занято. Поэтому каждому человеку полезно уметь определять тревожные симптомы самостоятельно.

Клинические проявления COVID-19:

• кашель, температура выше 37,5 (у 50-70% больных),

• усталость, отхаркивание мокроты (в 34% случаев),

• одышка (в 19% случаев),

• боль в мышцах, боль в горле, головная боль, озноб (12-15%),

• заложенность носа, тошнота, диарея (около 5%).

Признаки тяжелого течения болезни, требующие срочной госпитализации:

• температура выше 38, которая не снижается на фоне приема жаропонижающих или снижается не дольше, чем на 1,5 часа,

• одышка в состоянии покоя,

• трудно подняться на ноги,

• боль и давление в груди,

• холодная бледная кожа,

• отсутствие\небольшое количество мочи при мочеиспускании,

• спутанность сознания, заторможенность,

• кашель с кровью.

При COVID-19 большинство осложнений связаны с гипоксией – пониженным содержанием кислорода в крови. Кислород необходим всем органам, и если не поддержать больного кислородом извне (канюли в нос, кислородная маска, неинвазивная вентиляция легких или, как крайний случай, интубация и инвазивная вентиляция), – органы начнут отключаться один за другим. Своевременное лечение кислородом быстро улучшает ситуацию и повышает шансы на полное выздоровление.

Одышка – типичный симптом при ковид. Однако умеренная одышка при движении – например, если вы встали с постели и пошли в туалет или на кухню выпить чаю – не представляет опасности. Важно наблюдать за собой (или за близкими) и заметить признаки ухудшения. Тяжелее вставать, чем вчера? Дышать стали чаще, чем несколько часов назад? Сделайте необходимые измерения – померяйте пульс и частоту дыхания с секундомером в руке, благо на всех смартфонах он есть.

Как понять, что у вас гипоксия и вам немедленно нужен кислород?

• частота дыхания более 20 вдохов в минуту,

• пульс более 100 ударов в минуту,

• насыщенность кислородом менее 94%. Этот показатель можно измерить только пульсоксиметром, однако частота дыхания и пульса дают достаточное представление об уровне гипоксии.

Проводить все измерения надо в состоянии покоя.

Если у вас гипоксия, вы немедленно должны вызвать скорую или любым другим способом попасть в больницу, где есть кислород.

Инфографика позволяющая «самодиагностировать» коронавирус. Инфографика позволяющая «самодиагностировать» коронавирус. Инфографика позволяющая «самодиагностировать» коронавирус. Пред 1 из 3 След

Перевод с английского и инфографика – Харьковская экспертная группа поддержки медреформы.

Если вы подозреваете у себя COVID-19 и самоизолировались, но проживаете в квартире с кем-то еще, важно как можно надежнее дистанцироваться от остальных обитателей квартиры/дома. Закройте дверь в свою комнату, проветривайте как можно чаще, пользуйтесь отдельным туалетом или попросите близких дезинфицировать его после вашего посещения. Свой мусор собирайте в комнате в закрытом пакете.

Если есть необходимость контактировать с домочадцами, надевайте маску. Ее можно сделать из подручных средств. Эффективность такой маски в три раза ниже, чем у хирургической, но это лучше, чем ничего.