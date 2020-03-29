Мир напуганный коронавирусом: как эпидемия ломает привычный уклад жизни?

Напуганные люди по всему миру смотрят фильмы об эпидемиях и катастрофах. Очень скоро интерес к этой теме заменит ностальгия по потерянному миру. Нам нужны будут добрые истории о том, как люди когда-то каждое утро просто ходили на работу.

Мир, в котором мы жили, был прост. В нем каждое утро десятки миллионов людей отправлялись на работу или учебу. Транспортные системы, планирование мегаполисов и всеобщие представления о ритме жизни исходили из этого сценария в качестве единственно возможного, пишет на страницах «Новой Газеты» редактор отдела политики, журналист Кирилл Мартынов.

«Каждый день по дороге назад люди делали необходимые покупки, проводили время в кафе и барах. Вечер предназначался для семьи и развлечений, а на следующее утро все повторялось снова. Маятник немного замедлялся каждую пятницу, а еще во время каникул и в сезон летних отпусков», – пишет редактор.

Но в целом эта «нормальная жизнь» просуществовала достаточное количество времени, чтобы мы считали такой порядок вещей единственно возможным. Пандемия весны 2020 года обнажила хрупкость знакомого нам мира.

«Почти все, к чему мы привыкли, что до сих пор выступало для нас ориентирами, – это относительно молодое по меркам человеческой истории наследие индустриального мира, процветавшего в течение двух столетий. До появления первых фабрик, люди не ходили массово на работу, но были заняты сезонной обработкой земли, на которой жили», – отмечает Мартынов.

Вплоть до XIX века средний человек не удалялся от места своего рождения больше чем на 50 километров: путешествия были дорогими, опасными и, главное, бессмысленными.

«Пока не появилась индустрия книгопечатания, источником информации были слухи – почти как сегодня в авторитарных странах, где народными СМИ становятся мессенджеры. А до появления крупных иерархических структур, будь то бюрократическое государство или корпорация, невозможно было сделать карьеру в привычном нам смысле», – подчеркивает Мартынов.

В последние десятилетия жители крупных городов существовали уже на руинах мира, созданного в эпоху промышленной революции: среди бывших фабрик, переоборудованных в лофты и фитнес-центры. А вот наши привычки и представления о том, как все должно быть устроено, до сих пор сформированы именной этой уходящей натурой.

«Обществом, в котором большинство людей заняты коллективным наемным трудом в специальных пространствах, где домашнее и рабочее четко разделены, и где процветают предприниматели, предлагающие товары и услуги тем, кто совершает свой ежедневный ритуал поездки на работу», – отмечает Мартынов.

После пандемии вернуться к этому привычному миру уже не получится.

«Крупнейший в истории человечества карантин совпал с развитием онлайновых сервисов, которые позволяют выполнять большую часть наших социальных функций, не выходя из дома», – подчеркивает Мартынов.

До начала 2020 года онлайн рассматривался в качестве дополнения или несколько вторичной альтернативы «реальной жизни», хотя именно там в реальности концентрировалась вся критическая инфраструктура: от банков и медицины до обсуждения рабочих проектов.

«Пандемия и цифровизация сметают наследие промышленной эпохи на наших глазах. Первыми приняли на себя удар традиционный ритейл и сфера услуг, которые не сумеют переориентироваться на онлайн. Крах торговых центров и небольших кафе радикально изменят социальную карту наших городов», – отмечает Мартынов.

Вторая волна придется на тех, кто привык к миру индустриальной занятости и не сможет адаптироваться к реальности, где значительная часть людей уже никогда не будет «ходить на работу».

«Пока в России не введен строгий карантин, некоторые из нас еще наблюдают, как люди отчаянно цепляются за знакомые модели жизни, пытаются добраться до своих офисов и привычно развлекаться по вечерам. В этой сцене на закате индустриального мира есть свое очарование», – подчеркивает Мартынов.

«Напуганные люди по всему миру смотрят фильмы об эпидемиях и катастрофах. Очень скоро интерес к этой теме заменит ностальгия по потерянному миру. Нам нужны будут добрые истории о том, как люди когда-то каждое утро просто ходили на работу», – подытожил Мартынов.