Куршевельский вирус безответственности: украинские элиты демонстрируют презрения к стране и согражданам

Каждый день мы узнаем из новостей имя той или иной знаменитости, которая оказалась инфицирована короновирусом.

Политики, общественные деятели, деятели культуры, спортсмены рассказывают как протекает болезнь, призывают оставаться дома, защитить своих родственников, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников

«То есть ведут себя как ответственные люди, которые думают о своих соотечественников», – пишет публицист.

И только в Украине – все с точностью до наоборот. Пассажиры так называемых «куршевельских» рейсов скрывали свое заболевание столько, сколько могли.

«Все их поведение – самый настоящий фейеверк безответственности. Сама поездка на 8 марта на лыжный курорт в одну из европейских стран в самый разгар эпидемии на континенте – отличное доказательство того, до какой степени эти люди оторваны от жизни, от реальных новостей», – подчеркивает Портников.

Попытка скрыть свое заболевание от общественности – отличное доказательство полного презрения к стране и ее гражданам.

Сам факт сокрытия положительных тестов компанией «Евролаб» – просто катастрофа, потому что в результате носители вируса продолжали контактировать с большим количеством людей и содействовать его распространению. Но даже после обнародования информации практически все эти люди, хорошо известные стране, сохраняют гордое молчание.

«С общественностью делится информацией только народный депутат Сергей Шахов. Бывший вице-премьер Валерий Хорошковский заявил, что заболевание – это его личное дело и дело его близких. И, похоже, в этом искренне уверены все остальные пассажиры «куршевельских» рейсов», – отмечает Портников.

Парадокс, но пока мы киваем на непроверенных на вирус гастарбайтеров, которые возвращаются из европейских стран, вирус в Киев занесли проверенные самые богатые и самые влиятельные люди страны. Парадокс, но об инфицировании российских гостей Куршевеля в стране, где информация тщательно дозируется, стало известно гораздо раньше чем в Украине с ее демократией и расследовательской журналистикой.

«Парадокс, но люди, которые должны были быть заинтересованы в стабильности украинской экономики своими собственными действиями содействуют усилению эпидемии и продлению карантина», – подчеркивает Портников.

«Какая чудовищная безответственность! Какое неуважение к людям! Какое гнетущее ощущение от того, что люди, которые должны отвечать за страну, не способны отвечать даже за самих себя», – подытожил он.