Прибарахлиться по-крупному: как мародер в министерском кресле держит в заложниках всю Украину

Закупки тестов, защитных средств для медиков необходимы, чтобы противостоять коронавирусу. Однако министр здравоохранения Илья Емец под громкие призывы ввести чрезвычайное положение сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств, сообщает на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

«Причина заключается в отказе руководителя ДП «Медицинские закупки Украины» нарушать закон и принимать на должность заместителя генерального директора «доверенное лицо» Емца. Лицо, осужденное за уголовное преступление (кражу икры в супермаркете)», – пишет экс-министр здравоохранения.

Чтобы протолкнуть своего протеже, Емец уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19. И это все во время пандемии, карантина, нехватки ресурсов в больницах по всей стране, когда медики беззащитны перед болезнью, а мы не знаем, сколько в действительности людей болеет, потому что тесты не проводятся.

«Арсен Жумадилов обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР. Следим за этим процессом. Детали почитайте в его предыдущих постах, один из которых был опубликован на странице Facebook здесь, и чуть позже опубликованный пост – здесь. Спасибо Арсену за позицию и правду. Также почитайте его обширное интервью», – отмечает Супрун.

Сам Емец отреагировал в лучших традициях правительства Азарова:

▪ обратился в Нацполицию с просьбой возбудить уголовное производство против Арсена Жумадилова за якобы злоупотребления служебным положением.

▪ поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП «Медзакупки Украины».

В личной беседе с Арсеном он сформулировал свое поведение так: «По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому».

Закупівлі тестів, захисних засобів для медиків необхідні, щоби протистояти коронавірусу. Однак, міністр охорони здоров’я… Geplaatst door Уляна Супрун op Woensdag 25 maart 2020

«Для миллионов граждан Украины «по-другому» означает находиться в заложниках у министра, который злоупотребляет служебным положением, ставя под угрозу национальную безопасность. Классическое для старой гвардии решение, когда личные амбиции и интересы приоритетнее человеческих жизней», – подчеркивает Супрун.

Между тем ситуация с подготовкой Украины к защите населения от коронавируса напоминает дамбу, которую вот-вот прорвет. Жесткие карантинные мероприятия, запреты и ограничения выглядят эпически, но не имеют смысла на фоне провала по обеспечению больниц.

«Нам нужно безотлагательно запустить процесс осуществления централизованных государственных закупок, от которых, кроме лечения людей от коронавируса, зависят другие жизненно необходимые для пациентов направления», – подытожила Супрун.