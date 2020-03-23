Все развалилось за несколько дней: если люди не поумнеют – коронавирус уничтожит цивилизацию

Мы уже забыли, каким был мир до изобретения антибиотиков, до появления новейшего медицинского оборудования, до высоких технологий.

В одном из американских телевизионных сериалов, посвященных путешествиям в параллельные миры, герои неожиданно попадают в реальность, где кумиры общества – ученые и интеллектуалы, а не футболисты и телезвезды. Эта реальность кажется героям – выходцам из научной среды – совершенно фантастической. В своем мире они никогда не сталкивались – и не столкнутся – с такой популярностью, пишет на страницах «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«Впрочем, почему же не столкнутся? Кто знает! Сегодня напуганный коронавирусом мир аплодирует врачам, которые героически борются с неизвестностью, рискуют собственной жизнью. И главная надежда – на изобретение вакцины, которая спасет человечество», – пишет публийцист.

При этом речь идет о сферах деятельности, мало интересующих большинство людей, на которые не выделяются рекордные статьи из бюджета. В массовом сознании интеллектуал и ученый – это чудак, который не знает, как зарабатывать миллиарды, а врач – просто работник сферы обслуживания, к которому обращаются, когда приобретенные в аптеке лекарства не помогают. Но все это – до настоящего бедствия.

Искаженные модели успеха

«Мы уже забыли, каким был мир до изобретения антибиотиков, до появления новейшего медицинского оборудования, до высоких технологий. Мы не можем понять, почему нас теперь на планете так много», – отмечает Портников.

В общественном сознании сложились совершенно искаженные модели успеха, вера в компетентность которых противоречит инстинкту самосохранения.

«Что происходит, когда общества разочаровываются в классических политиках? Президент Украины – телевизионный комик. Президент Либерии – футболист. Ну хорошо, мы говорим о странах, где надеяться на качество политической культуры пока просто не приходится. А вот в так называемых традиционных демократиях сегодня выбирают миллиардеров», – подчеркивает Портников.

Выбирают в Соединенных Штатах – стране, которая остается образцом демократических свобод для миллионов, если не миллиардов людей. Выбирают в Чехии, которая оставалась демократическим государством даже перед Второй мировой войной, когда ее соседи выбрали авторитаризм. И это тоже – модель успеха.

«Альберт Эйнштейн сегодня проиграл бы любые выборы в большинстве стран мира. Общество больше не доверяет политикам, но оно не доверяет и профессионалам. Оно доверяет тем, кто заполняет досуг. А поскольку изобретения ученых увеличили время этого досуга, люди перестали понимать причины своего благополучия. Они поверили в то, что тот, кто их развлекает или тот, кто зарабатывает большие деньги, может ими управлять», – отмечает Портников.

Все развалилось за несколько дней

И вдруг все это рухнуло – буквально за несколько дней.

«И теперь уже неизвестно, когда восстановится – несколько недель, месяцев, год? И неизвестно, кто сможет оценить радость этого восстановления. Как и неизвестно, сможем ли мы сделать простые выводы из катастрофы, которую вместе переживаем», – подчеркивает Портников.

А выводы эти стоит сделать. Ведь наверняка это не последняя пандемия, которую мы видим.

«Если так может быть – то почему только один раз? Почему новый коронавирус или еще какая напасть не возникнет 2021? Или 2024? Кто ему помешает?», – отмечает Портников.

Нам предстоит сделать выводы

И не пытайтесь убедить себя, что это – лишь случайность. В 1913 году мало кто мог поверить, что Великая Война уже на пороге.

«А когда она завершилась – завершилась, между прочим, сокрушительной эпидемией «испанского гриппа» – никаких серьезных выводов сделано не было. И наши с вами дедушки и бабушки пережили еще одну мировую войну. Две мировые войны за всего четыре десятилетия!», – подчеркивает Портников

И только после Второй мировой войны были, наконец, сделанные политические выводы, благодаря которым мир еще существует, а Европа благоденствует, а не лежит в руинах.

«Но теперь нам предстоит сделать из новой опасности, с которой мы столкнулись – и можем встретиться еще не раз. И это тоже смертельная опасность, не лучше войны», – отмечает Портников.

«Если человечество хочет выжить, ему придется поумнеть», – подытожил он.