«Сжечь ведьму»: когда начнут искать виновных в коронавирусе и карантине?

Нарушение правил карантина грозит штрафами и лишением свободы до 8 лет. Штрафовать граждан уже начали, однако это только убавило веру в справедливость.

Из разных регионов приходят новости о наказании нарушителей. Так, в Никополе женщину привлекли к административной ответственности за распространение неправдивой информации о наложении штрафов за прогулки с детьми во время карантина. В Черновицкой области, где зафиксировано больше всего заболевших, предпринимателю, отказывавшемуся закрыть на время свой магазин, придется заплатить 34 тыс. штрафа, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Штрафуют и водителей маршруток, и работников общепита. На фоне массового негодования граждан множеством неудобств из-за карантина, подобные сообщения только усиливают агрессию», – пишет Сетевой Оракул.

Власти уверяют: запреты необходимы, чтобы смертельно опасный вирус не распространялся по стране. А отдельные мужи ратуют за введение чрезвычайной ситуации не только в отдельных регионах, но и по всей стране.

«Правда, с этой крайней мерой возникли конституционные препятствия: президент без согласия парламента ввести ЧП не может, а депутаты после инфицирования своего коллеги Сергея Шахова и риска для своей жизни вряд ли с большой охотой соберутся под куполом. В правительстве даже предложили принять отдельный закон, позволяющий передать президенту право объявлять чрезвычайное положение в период эпидемии», – отмечает Сетевой Оракул.

Но ни к чему, кроме справедливого негодования гражданского общества и политиков, это не привело. Так что попрать Конституцию под предлогом опасности вируса не выйдет.

«Пока что о продлении карантина до мая или вообще до июня говорят как о вероятном, но не стопроцентном сценарии. Все зависит от темпов распространения болезни», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Однако, судя по историям уже инфицированных украинцев, которые в большинстве случаев носили вирус в себе, заражая других, пока не слегли в больницу, ситуация у нас может развиваться по возрастающей. Что усиливает вероятность продления карантина на весь апрель, когда отмечают Пасхальные праздники и традиционно многолюдные в Украине поминальные дни.

«В этом году, напомним, Пасха 19 апреля. Не сложно представить недовольство, которое вызовут запреты на посещение храмов и кладбищ. Что ляжет на существующее негодование из-за запретных мер. Здесь и штрафы не помогут», – отмечает Сетевой Оракул.

Но власть то ли решила, что об этой проблеме подумает по мере приближения конца объявленного карантина, то ли в высоких кабинетах считают, что к 3 апреля украинцы смирятся с ограничениями и останутся сидеть дома, потому что кроме сообщений о штрафах и пропаганды социальной самоизоляции, людям не дают никаких хороших новостей.

«А есть ли такие сегодня? В том-то и должно состоять мастерство политтехнологов власти, чтобы показать гражданам, ради чего и из-за кого они вынуждены сидеть в карантине», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Сегодня бизнес с ужасом думает о завтрашнем дне, о том, ради чего все было. Да, ему много наобещали, но все же понимают, что вместе с коронавирусом исчезнет и большинство из обещанного. Простые же люди ощущают, что власть к ним несправедлива.

«Мало того, что после карантина они могут оказаться без работы или с урезанными зарплатами, так еще и никого из властьпредержащих не наказывают. Люди, сидя у телевизоров в самоизоляции, слышат истории о том, как ушлые предприниматели вывозили из Украины медицинские маски, о том, что в стране на момент начала эпидемии было очень мало тестов для определения вируса. А идя в аптеки, где нет масок и противовирусных препаратов, убеждаются – по телевизору говорили правду», – отмечает Сетевой Оракул.

Уже накопился, как модно сейчас говорить, кейс с вопросами к чиновникам всех уровней. Например, известно о письмах секретаря СНБО Алексея Данилова к своему тезке, экс-премьеру Гончаруку по поводу проблем с обеспечением страны необходимыми товарами на случай эпидемии.

«Но то ли нерасторопность правительства, то ли удавшиеся попытки сковырнуть премьера, подготовку Украины к приходу коронавируса замедлили. Сейчас делается довольно много, но уже в пожарном порядке. И людям необходимо пояснить, почему так случилось и кто в этом виноват», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Вопросы не только к правительству, прошлому и нынешнему, не только к отдельным депутатам и мэрам. Хорошо известно с давних времен, что виновными в эпидемиях были ведьмы, их надо было найти и жестоко наказать. Так было в часы чумы, точно так же и сейчас. Только «ведьмы» – не подозреваемые в колдовстве и якшании с Сатаной, а политики, бизнесмены, чиновники, коррупционеры, спекулянты.

«В Средние века ведьм жгли или топили. Но мир с тех пор значительно продвинулся по пути гуманизма – виновных в неготовности страны к эпидемии можно жечь уголовными делами и показательными задержаниями. Что заметно уменьшит градус недовольства населения ограничением своих прав», – отмечает Сетевой Оракул.

Ведь, во-первых, кому-то еще хуже – домашняя самоизоляция с телевизором, интернетом и полным холодильником не идет ни в какое сравнение с камерой в СИЗО, а, во-вторых, украинцы заждались наказаний.

«Это не обещанные посадки предшественников, зато народу покажут, кто виноват сейчас, и что с ним сделают. С такими зрелищами можно сидеть в карантине и до мая. С ними и пасхальные куличи будут слаще», – подытожил Сетевой Оракул.