Эпидемия коронавируса: когда у Зеленского назначат козла отпущения на карантин?

Кто у нас главный по коронавирусу, или почему мы не знаем, что делать с умершими?, – недоумевает политолог Денисенко, раскритиковав работу команды Зеленского по обеспечению карантина в Украине.

Женщине из Радомышля, которая умерла от коронавируса, врачи побоялись делать вскрытие. Этот вопиющий факт наглядно показывает насколько все катастрофически плохо с организационной и управленческой работой в Украине при президенте Владимире Зеленском, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

«А потом ее похоронили в вакуумном мешке, обложили хлоркой, потому что никто не знает, а как нужно хоронить умерших от этого вируса», – пишет политтолог.

Все, что украинцы могут сейчас наблюдать в эфирах, сводится к одному: в Украине нет единой точки выработки решений.

«Политики перебрасывают ответственность друг на друга. Зеленский на Шмыгаля, Шмыгаль на Емца, Емец на Ляшко (замминистра Минздрава). А Ляшко, возможно наиболее адекватный в этой истории, отвечает только за определенный участок работы», – подчеркивает Денисенко.

Далее он называет ряд характерных причин характеризующих ситуацию в стране.

«Почему так? Причин здесь две», – уточнил Денисенко.

Первая: у нас нет самостоятельных игроков на высшем уровне, готовых сыграть ва-банк.

«Так образована вся властная вертикаль: команда должна играть в игру, при которой гол забивает только один человек – Зеленский. Но в нынешней ситуации Зеленский не хочет забивать голы, он хочет вручать медали (он идет в Санжары, когда там все закончилось, а не в Черновцы или Радомышль)», – отмечает Денисенко.

Вторая причина: все боятся ошибок, забывая или не зная истину, которую когда-то сказал Бальцерович: главное право реформатора – право на ошибку.

«Премьер, в силу банального отсутствия институциональной памяти и страха сделать ошибку старается быть где-то впереди, но во втором ряду», – подчеркнул Денисенко.

Можно отметить, что другие, смотрят на все это и говорят: нам главное пересидеть в тени. Вот и получается, что у нас нет никого, кто был бы ответственным за эпидемию.

Хто у нас головний по короновірусу, або чому ми не знаємо, що робити з померлими?Жінці з Радомишля, яка померла від… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 16 maart 2020

«Как по мне, это очень плохая история, потому что именно из-за этого мы отстаем как минмум на 7-10 дней в принятии тех или иных решений. Сейчас мы занимаемся тем, что нужно было сделать пару недель назад», – отмечает Денисенко.

Все это, по мнению политолога, указывает на то, что в ближайшее время «слуги народа» видимо назначать персонально ответственного за карантинные и противоэпидемиологические мероприятия.

«Примет ли кто-то на себя ответственность в ближайшие дни? У меня такое ощущение, что кого-то определят ответственным. Но главное, чтобы не получилось так, как с интервью Емца о том, что все пенсионеры умрут», – подытожил Денисенко.