Эпидемия коронавируса: спецслужбы России пугают украинцев химикатами с вертолетов

Российские спецслужбы усилено вбрасывают информацию, с целью вызвать панические настроения в украинском обществе на фоне эпидемии коронавируса в мире.

Российские спецслужбы не оставляют своих попыток вызвать в Украине панику в связи с эпидемией коронавируса и проводимых карантинных мероприятий. О примере такой работы, рассказывает в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей

«Новый пример работы российских спецслужб», – пишет эксперт.

Далее, Соловей приводит пример попытки вызвать в Украине новую волну панических настроений, связанных с эпидемией коронавируса. Российские спецслужбы делают вбросы о якобы «планируемом травление с вертолетов украинских городов химикатами», и предостерегают «от ночных прогулок».

«В чатиках школ и больших ЖК распространяются панические сообщения: то вертолетом с воздуха ночью всех будут травить, то мы завтра все умрем (умрем, но не завтра и не из-за карантина точно)», – отмечает Соловей.

Источниками панической информации связанной с коронавирусом в чатах называют детей, которые «приносят эту информацию из школы».

«Авторы на вопрос откуда эта хрень взялась ссылаются на детей, которые ее из школы якобы принесли», – подчеркнул Соловей.

Однако, указание такого «источника» информации свидетельствует о преднамеренной дезинформацией с целью посеять панику. Скорее всего данный вброс был осуществлен в контролируемой российскими спецслубами соцсети «ВКонтакте», где существует множество аккаунтов украинских тинейджеров.

«Что только подтверждает: дезу 100% из Вконтактега притащили, в котором молодняк тусуется», – отмечает Соловей.

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Все ранее приведенное указывает на обычную схему дезинформационных вбросов осуществляемых российскими спецслужбами в Украине по любому сколь-нибудь значительному поводу. В такие схемы обычно включают ресурсы на оккупированных территориях

«Просто явная работа российских спецслужб ИПСО и их сепарских колаборантов. И схема старая, отработанная раньше для засевания паники внутри Украины по любому значительному поводу», – подчеркнул Соловей.

Особо интересна в этом вбросе деталь про «вертолет», такие «вертолеты» по мнению российских спецслужб «летают» в Украине «при всех президентах и по любому поводу».

«Про этот вертолет я уже раз третий слышу – раньше то он по другим поводам и при других президентах летал», – подытожил Соловей