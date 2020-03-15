«Угроза велика как никогда»: в МОЗ признали серьезность ситуации с эпидемией коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам в связи с ситуации вокруг эпидемии коронавируса в мире и ее опасности для Украины.

На сайте Минздрава опубликовали обращение министра здравоохранения Украины Ильи Емца к украинцам относительно распространения коронавируса. В сообщении он отметил, что угроза, которую несет коронавирус, «велика как никогда». Министр перечислил меры, которые надо предпринять, чтобы предотвратить распространение вируса в Украине.

«Дорогие украинцы! Мое призвание как врача-хирурга – спасать человеческие жизни, как управленца – управлять успешным медицинским учреждением, государственного деятеля – управлять здравоохранением многомиллионной страны», – завил министр.

«Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины», – продолжил он.

Глава Минздрава отметил, что не пытается сеять панику, а стремится говорить правду, ведь это касается жизни и здоровья украинцев.

«Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуацию, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду», – подчеркнул Емец.

«При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня – приоритет», – отметил он.

Емец подчеркнул, что не стоит относиться легкомысленно к угрозе, которую несет коронавирус. Министр предупреждает, что ситуация очень серьезна и требует внимательного и осторожного соблюдения противоэпидемиологических мер.

«Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира – эта смертельно опасная инфекция, коронавирус», – отметил Емец.

«Мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы. На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней», – добавил он.

Он также подчеркнул необходимость «действовать немедленно» во время эпидемии коронавируса. Емец перечислил меры, которые необходимо осуществить для предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

«Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений», – подчеркнул Емец.

«Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей группами до 10 человек», – отметил он.

Министр призвал украинцев не быть легкомысленными и выполнять инструкции, правила и рекомендации. Он также подчеркнул эффективность самоизоляции как способа предупреждения распространения болезни.

«Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия», – подчеркнул Емц.

«Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то самое время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких», – призвал министр.

В тоже время министр подчеркнул необходимость избежать паники и настроиться на серьезное выполнение всех необходимых карантинных мер. Емец выразил осторожный оптимизм и надежду, что Украина сможет преодолеть эту опасность.

«За всю историю ни один враг не одолел украинский народ. Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет», – подчеркнул Емец.

«Следите за обновлениями официальных источников информации МОЗ Украины и будьте здоровы!», – подытожил он.