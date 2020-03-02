В чем секрет популярности блогера Шария?

Скандально известный Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках своей «популярности».
Целевая аудитория гибридной войны – это украинцы, которые сомневаются. Они недовольны делами в Украине, но и в Россию не хотят, пишет на страницах «Украинской Правды» медиа-эксперт Оксана Мороз.
«В то же время они напрямую не пострадали от войны. Конечно, возможно, помогали армии, но без эмоционального включения. То есть ненависти к России как к агрессору в них нет. «Это политики столкнули лбами братские народы», – пишет медиа-эксперт.
Это такая диванная сотня, которая сидит и наблюдает.
«Все, что вокруг происходит, создает им эмоциональные, финансовые и другие неудобства. Как правило, у таких людей разрушен информационный иммунитет. То есть сопротивления манипуляциям нет или оно очень слабое», – отмечает Мороз.
Россия нежно работает с теми, кто сомневается. Де-факто озвучивает их же сомнения, мысли, страхи и подкрепляет их правоту. Все это заворачивается в красивую упаковку, внутри которой «эксклюзивные инсайды», «секретные данные» и другие. То есть то, что доступно только кругу избранных.
«Далее важно не переборщить с посланиями. То есть говорить так, как думают люди и максимально дистанцироваться от России», – подчеркивает Мороз.
Далее приводится обычный тест на «ватность» собеседника.
Чей Крым? – украинский.
Украинская власть какая? – Плохая.
Власть вообще не уважает людей! – Еще как!
«Однако эти месседжи должны идти от того, кому доверяют «те, кто сомневаются». Поэтому создают авторитетных блогеров», – отмечает Мороз.
Для выращивания настоящего лидера мнений нужно время, а его часто нет. В ход идут искусственные инструменты и основной из них – ботрум. Именно по его следу проще выявить пророссийскость блогера.
«Я проанализировала Анатолия Шария и его активности в соцсети Facebook (оригинал текста на «Украинской Правде»). И показываю «узкие места» блогера, благодаря которым видна искусственность популярности и наличие российской поддержки», – подчеркивает Мороз.
Как «отсечь» пророссийскость блогера?
1. Популярность – размер аудитории (друзей и подписчиков)
Facebook-страница Анатолия Шария имеет более 340 000 подписчиков. Facebook позволяет открыть и посмотреть перечень подписчиков и френдов и понять его аудиторию.
«Я проанализировала случайно выбранные 300 аккаунтов. Среди них полно ботов, в том числе российских. Вот несколько примеров», – отмечает Мороз.
Если бы это было в рамках 10-20%, то это еще можно было бы объяснить случайностью. Но здесь ботов далеко за 20%. К тому же, они любят российскую прописку.
«Убедиться в том, что факт Facebook-популярности Шария во многом искусственный (да еще и с русским духом), может каждый, просто проанализировав его подписчиков», – подчеркивает Мороз.
2. Постоянная популярность – лайки, комментарии, распространение под постами
«Для анализа возьмем три февральских поста, которые не являются репостами видео с YouTube. Ведь Fb не любит ссылки на другие платформы и занижает охват таких постов. Чего не происходит на классических Фейсбук постах (текст, текст и фото)», – отмечает Мороз.
Анализ провожу без применения дополнительного программного обеспечения. То есть это может повторить каждый.
Факт №1: вовлеченность в первые часы.
«Пост Анатолия Шария вышел в обед в воскресенье. Откровенно не лучшее время для постов в Facebook. Как правило, людей в социальной сети очень мало. Несмотря на это, уже за первый час он набрал более 1000 привлечений (лайки, комментарии, шеры)», – подчеркивает Мороз.
Это больше, чем набрал предыдущий его пост за все 4 часа своего существования. И это как большая часть постов, вышедших до 16-18 часов назад.
Такая аномальная популярность – одно из свидетельств искусственной разгонки сообщения.
Факт №2: кто лайкает.
Анализируя аккаунты, которые поставили предпочтения трем сообщение, я заметила закономерности:
▪ Много аккаунтов, в которых нет ни аватарки, ни кавера, ни ленты, ни любой другой информации.
▪ Много аккаунтов, в которых имя и фамилии совпадают. К тому же в них или также отсутствует какая-либо информация, или ее очень мало.
▪ Аккаунты, которые являются ботами (нет ленты, друзей, одни репосты и т.д.) и имеют при этом российскую географию, российские лозунги, российскую ленту.
К тому же, эти аккаунты повторяются под постами, которые анализировались. Вот несколько примеров:
«Можно сказать Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках «популярности», – подчеркивает Мороз.
Факт №3: кто распространяет. Стабильно высокое присутствие ботов. Одни из самых распространенных маркеров их работы:
▪ задвоенные шеры (когда один аккаунт распространяет пост несколько раз);
▪ российские боты и задвоенные шеры;
▪ просто пустые боты и все те же задвоенные шеры.
Вот несколько примеров:
Также немало ботов регулярно взаимодействуют с различным контентом страницы Шария.
И да, там, как мы видим достаточно российских ботов.
3. Теплая ванна – нет других мыслей, кроме наших
Под постами Шария оперативно удаляют критические комментарии и «забивают» дискуссию нужными комментариями.
«Их пишут как фанаты, так и боты. Шарий им соответствует, создавая картинку общей идиллии и единомыслия», – отмечает Мороз.
Когда человек попадает на страницу Анатолия Шария, он видит популярного блогера, который имеет большую аудиторию, большую поддержку сообщений и не имеет оппонентов.
«Однако стоит только проверить эту популярность (списки подписчиков и тех, кто взаимодействует с сообщениями), и картинка меняется. Сразу видно засилье некачественных ботов и ботов с российской пропиской», – подчеркивает Мороз.
Зачем популярном блогеру создавать искусственную популярность?
Если это не пророссийский блогер, почему так много поддержки из России?
«Почему «популярному» блогеру нужно так дистанцироваться от оппонентов, моментально удаляя комментарии с критикой (это я про живых людей)? Неужели их аргументы могут перетянуть на свою сторону фанатов?», – отмечает Мороз
«И напоследок. Надавив на эмоцию, можно многих убедить в том, что конкретный месседж не такой, как кажется», – добавила она.
Однако неизменным остается инструментальный след манипуляции.
«Если искусственная разгонка, значит, кто-то очень хочет, чтобы вы думали, что эта информация популярна. Значит, кому-то надо, чтобы вы шли за «стадным инстинктом», а не думали головой», – подытожила Мороз.