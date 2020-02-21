“Слуги народа” в Новых Санжарах: как выйти из Средневековья

Как Украине окончательно не скатится в «мрачное Средневековье» в вопросах, которые высветила ситуация с паникой по поводу коронавируса в Новых Санжарах.

Решение президента Украины Владимира Зеленского отправить министра здравоохранения Зоряну Скалецкую в карантин в Новых Санжарах на две недели говорит нам только об одном: выводов не сделано. Для примитивной комедии это неплохо. Для реальной жизни – это ужас, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«К сожалению, команда Зе продолжает снимать сериал, вместо того чтобы начать жить реальной жизнью», – пишет политолог.

Итак, что надо сделать:

1. В Санжары отправить группу психологов для коммуникации и врачей, которые сделают профилактическое обследование населения этого и ближайших сел.

«Людей надо успокоить. А политиков, наоборот, надо оттуда убрать, потому что политик является источником агрессии для этих людей», – отмечает Денисенко.

2. С сегодняшнего дня должна начаться огромная информационная кампании по всей стране.

«Врачи должны выступать в сельских клубах, на предприятиях и самое главное – по телевизору», – подчеркнул Денисенко.

3. Государство должно демонстрировать подготовленные места для возможных больных. Это должно быть в каждом выпуске всех новостей по стране.

«Параллельно просто надо посмотреть, что делали россияне: сделали государственный запас масок, зарегулировали цены на лекарства и т. д. Это просто покажет, что государство есть», – отмечает Денисенко.

Як вийти з середньовіччя? Рішення Зеленського відправити Скалецьку в карантин на два тижні говорить нам тільки про… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 20 februari 2020

4. Надо срочно закупить модульные городки, в течение двух-трех суток их можно будет развернуть в любом месте в стране.

5. Надо проверить наличие необходимых сопутствующих лекарств в больницах (есть уже тысячи тех, кто выздоровел, и их же чем-то лечили).

«И самое главное: надо выйти из дискурса сериала. Это реальная жизнь», – подытожил Денисенко.