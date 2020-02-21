«Разве только Вова виноват?»: о мрачном будущем Украины при Зеленском

В ближайшее время в Украине могут наступить времена, когда те, «кто пока еще получал зарплату, мог в хороший день обменять половину вовчучки на батон, кильку и кефирный продукт «Жри мовчки»…

Происходящие в стране события наталкивают порой на весьма печальные мысли и заставляет делать мрачные прогнозы относительно будущего. Все это способно вогнать человека в жуткую депрессию, и тогда на выручку приходит юмор, и рождают саркастические прогнозы будущего, как например описанные в рассказе гражданской активистки Татьяны Худяковой опубликованном под псевдонимом Таня Адамс на странице «А що там у ПП – А що там у ЄС» в Facebook.

Предлагаем вам заглянуть в такое мрачное будущее через призму сарказма над нами самими. Далее приведем текст опубликованного рассказа Татьяны Худяковой, написанного в сакрастически-апокалиптическом стиле:

«В недавно открытые ломбарды «Расплатись за отопление» стояла очередь. Несли котов, элитных пожилых попугаев, золотые коронки и фамильный мельхиор.

Недалеко, за углом, два крепких хлопца разбирали банкомат. Не то, чтобы они надеялись найти там деньги, просто сегодня был неплохой курс в пункте приема металлолома.

Денег в банкоматах не было уже давно. После того, как весной случился запланированный и неопасный дефолт, гривневая макулатура просто перестала помещаться в них. Пачки денег, неаккуратно перевязанные бечевкой, возили в переоборудованных тележках на колесиках, называемых теперь вовчучками.

Те, кто пока еще получал зарплату, мог в хороший день обменять половину вовчучки на батон, кильку и кефирный продукт «Жри мовчки». Неудачники же, которым давали на работе только облигации государственного займа, пытались заработать песнями и танцами в переходах метро.

Молодые и крепкие мужики ехали работать ополченцами в Белостокскую Народную Республику. После мира, установленного Зеленским и Путиным в Украине, проклятый фашизм сместился в Польшу и страны Балтии. Белосток внезапно понял, что кормит всю Польшу, и решил самоопределяться.

А насчет бурятов на танках – это все вранье, их можно в любой Бедронке купить! Образование новой республики поддержала Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская Народные Республики. Великое Княжество Ферросплавное обещает тоже признать. Но завтра. И за деньги.

Арахамия с еблом печального азовского бычка давно облюбовал фонарный столб и уже слегка даже пованивал. Не то, чтобы он кому-то мешал, просто новая российская власть, сменившая зеленых, недержание контекста не терпела и решала вопросы не очень гуманно, но эффективно.

Аваков традиционно выжил, но постарел. Он теперь работает в КП «Животные в городе» и отлавливает на улицах агрессивных псов. Работа ему нравится, но иногда накатывает такая тоска…В эти моменты он любит трепать за холки своих питомцев, раздавать им плюшевых свинок, вспоминать былое.

Бигус теперь живет в хосписе при психиатрической лечебнице. После того, как над Домом Правительства водрузили флаг РФ, коррупции сразу не стало как факта, расследовать оказалось нечего больше, и Бигус приуныл. Перестал ходить на работу, есть, мыться, спускать воду в сортире. Спустя несколько месяцев его нашли сердобольные соседи по запаху и пристроили в хоспис. Так и живет теперь. Боится грозу и санитарку Марию Йосиповну. Иногда тихоченко бормочет «Свинарчуки» и «Оборонпром», но никто не обращает внимания.

Сивоху можно часто увидеть на Майдане в переходе. Он играет на порванном баяне про степь донецкую и сильно задолжал смотрящему за попрошайками Сутулому. Серега, конечно, пытался договориться, реинтегрироваться как-то, просил услышать народ Донбасса, но получил немножко пиздюлей и успокоился.

Унылый волотер пристроился в похоронное бюро на должность штатного нытика, Золотаревой отключили интернет за неуплату и теперь она зачитывает свои глубокие мысли на старенький, обмотанный синей изолентой, диктофон и швыряет им в прохожих.

Мосийчук работает буфетчицей, намазывает икру на хлеб для новых обитателей канала «1+1» + «Россия 24». Иногда вынимает из декольте помятую фоточку Зеленского, долго смотрит на нее и тяжело вздыхает.

Мусю Найема в переходный период пытались несколько раз утопить разные группы людей, а когда это у них не получилось, отправили Пушилину в Донецк. Тот всегда славился странной привязанностью к раздражающим и бесполезным вещам.

В общем как-то жили все. Днепр по прежнему был широк и прекрасен. Простый нарид в полосатой робе копал канал в Крым. Лопатами. И не потому что, это было прям сильно надо, а просто чтоб занять делом. Чтоб не пиздели много и кушать не просили.

По центру Киева чинно прогуливались москвичи и питерцы, вкушали аутентичный борщ с горилкой, изрядно поддав, требовали от обслуги сплясать гопака и спрашивали, почем тут нынче укрАинский бренд, если на всю ночь заказывать.

И только о судьбе четы Зеленских ничего не было слышно. Ходили слухи, что Володьку видели на разогреве у Газманова. Кто-то говорил, что сам лично совал доллар в стринги немолодого и потрепанного тамады на свадьбе у одного из чеченских командиров.

Другие утверждали, что его изучают в тайном институте межушных ганглиев и даже показывали дисер на тему «Сколько херни можно напороть с помощью одного дебила и телевизора».

А Ленка, мол, держит бутик на Троещинском рынке, называется он «Па красивому». Гостей Ленка встречает сама, поит Липтоном, кормит бутерами с селедкой и рассказывает, как можно составить потрясающий look из пакета и двух веревок.

Но я не буду верить слухам. Надеюсь, что у них все хорошо.

«Не можна мстить! Повинні ми любити Всіх під###сів, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці».

В конце концов разве только Вова виноват, что мы про###ли страну?»