Российская спецоперация «Коронавирус»: как пропаганда агрессора зомбирует украинцев

Год назад в этот период Министерство здравоохранения направляло огромные усилия на то, чтобы переломить ситуацию с распространением заболевания корью среди украинцев, пишет в своем блоге на страницах «Украинской Правды» и.о. министра здравоохранения Украины 2016-2019 годов Ульяна Супрун.

«Одним из крупнейших вызовов было преодоление недоверия на всех уровнях работы: граждане не доверяют государственной системе здравоохранения; управленцы на различных уровнях боятся принимать решения и действовать, «ведь это ответственность»; политики топ-уровня боятся призвать граждан вакцинироваться и быть примером; СМИ не доверяют официальным отчетам и статистике и постоянно ищут кликабельные истории», – пишет экс-глава Минздрава.

В такой момент говорить о том, что сфера здравоохранения является одной из самых любимых целей для атак спецслужб, означает обречь себя на насмешки в стиле «и здесь Кремль приплели/снова рука Кремля».

«Год спустя, российские спецслужбы по всему миру распространяют новый нарратив – «коронавирус – это технология, разработанная США и Соросом, это все делается для того, чтобы уменьшить население и ограбить его, нельзя верить никому, правительства вам врут», – отмечает Супрун.

Ложь и теории заговора – дешевая технология, которая очень круто работает в эпоху соцсетей, массового потребления информации и чтения только заголовков.

«Все эти истории получают свою жизнь и токсически паразитируют на любых общественных организмах и институтах», – подчеркивает Супрун.

Ты никогда не знаешь, как и где оно сработает, но из-за низкой стоимости можешь забрасывать необходимые месседжи буквально безостановочно.

«Украина – идеальная цель для подобных операций», – особо подчеркивает Супрун.

И на это есть ряд причин.

«Несмотря на распространенную среди «выдающихся» врачей байку о том, что «все не так плохо и надо просто дать больше денег», подавляющее большинство украинцев боятся сталкиваться с системой здравоохранения из-за страха больших затрат и из-за нехватки знаний в медицинской сфере, которыми можно было бы «защититься» или «проверить» то, что вам говорит врач (помним о тотальном недоверии всех ко всем, но представьте, если это все касается еще и здоровья)», – отмечает Супрун.

Когда начинается масштабная трансформация, необходимо кардинально изменить правила и избавиться от «теневого сектора» в медицине, это идеальное время для атак.

«Кардинальные изменения легко представить как катастрофу и доказательство того, что государство не заботится о них, что масоны и рептилоиды планируют уменьшить население, чтобы заселить эти территории кем-то другим или вывезти чернозем, что все больницы закроют, а те которые не закроют, будут дорогие и с постоянными очередями для избранных», – подчеркивает Супрун.

«Взять на флаг» больных детей или больницу в плохом состоянии и кричать о геноциде или «какая это нафиг реформа» без понимания контекста и сложности процессов, которые происходят в рамках изменений, – это одно из любимых занятий политиков и информационных киллеров.

«Украинские медиа, которые работают на владельцев и количество просмотров / трафика, а не на общество, только способствуют распространению различного рода больных нарративов», – отмечает Супрун.

Все это делает и без того уязвимое чувство безопасности просто отсутствующим, а также обесценивает любые гарантии от государства, и как результат – приводит к отсутствию государства в глазах граждан. «Они все одинаковые», «Каждый сам за себя» и «А что мне дало это государство?»

«Представим, что россияне пойдут в масштабное наступление, и тех же людей, которые сейчас роют траншеи и делают блокпосты в селах и городах, убедят в viber-чатах блокировать движение ВСУ, чтобы их не трогали и чтобы их дети были в безопасности», – подчеркивает Супрун.

Это будет значительно легче сделать с гражданами, которые убеждены, что Украина не заботится о них и их безопасности.

«Это также будет своего рода ожидаемым явлением, так как «нет единства украинцев», «посмотрите, какой мы ужасный народ», «нет никакой соборности», – отмечает Супрун.

И это все может реализоваться не как случайность, а как результат системной работы ФСБ и отсутствия адекватного противодействия со стороны Украины.

Это огромный вызов для всех нас, и особенно, государственных институтов.

«Слишком много людей на топ-должностях не мыслят категориями информационной безопасности и сигналов, которые надо уметь распознавать и распространять самим», – подчеркивает Супрун.

Слишком мало государственных деятелей воспринимает сферу здравоохранения как одну из важнейших для национальной безопасности.

«В ближайшее время силы и энергия на этом фронте борьбы будут сосредоточены на том, чтобы остановить или дискредитировать трансформацию системы здравоохранения на уровне больниц», – отмечает Супрун.

Пока об этом активно рассказывает Шарий, президент собирается просить дать оценку реформе у людей, привыкших к наличности и святому Семашко, а Минздрав Украины занят изменениями структуры и увольнением «людей Супрун».

«Россия никогда не пропустит такую возможность углубить уныние и панику среди украинцев», – подчеркивает Супрун.