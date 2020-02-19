Две крайности: Казарин объяснил, как украинцам спасти свою страну

Украина находится в очень сложной общественно-политической ситуации. Речь в буквальном смысле идет о выживании страны.

Перед Украиной в буквальном смысле очень остро встает вопрос выживания, прежде всего сохранение украинского государства в условиях российской агрессии. Особую роль в это играют позиция котрую займет общество и тут есть ряд важных вопросов, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Мы все живем в отголосках предвыборной кампании. Те, кто полгода назад голосовал за нынешнего президента, – яростно защищают его от любых нападок», – рассказывает публицист.

Удивительным является тот факт, что большинство украинцев склоны не замечать ошибок допускаемых новой властью. Меньшая часть – впадает в иную крайность.

«Они готовы не замечать ошибок, а главный контраргумент сводится к тому, что при Порошенко было хуже. Те, кто не голосовал за Зеленского порой впадают в другую крайность. Они склонны искать и находить зраду даже там, где ее нет», – отмечает Казарин.

Однако следует особо подчеркнуть, что впадать в крайности – это проигрышная стратегия для Украины и ее гражданского общества. Только здравомыслие может помочь выстоять в борьбе за независимость и сохранить Украины.

«Но штука в том, что обе эти крайности никуда не годятся», – подчеркивает Казарин.

Ведь все украинцы находятся на одной лодке, и гибель страны будет общей для всех трагедией.

«В конце концов, мы все плывем на одном корабле. И если он получит пробоину – на дно мы тоже пойдем все вместе», – подытожил Казарин.