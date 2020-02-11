Нелегальная церковь Московского патриархата: Константинополь должен пересмотреть статус

«Вера в бога – это хорошо, потому что с ее помощью можно управлять массами», – подумал Кремль. Недаром и в советское время и во времена правления Путина режим в России всегда был особенно заинтересован в расширении и поддержании своего влияния в Русской православной церкви (РПЦ), чтобы сделать ее инструментом в руках чекистского режима для контроля население, а также давление православных церквей соседей России.

Я говорил, что РПЦ также является нелегальной религиозной организацией? Как выясняется, Патриарх Кирилл – как и его предшественники – до сих пор не смог решить с Константинополем проблемы с документами, то есть он не просил Вселенский Патриархат Константинополя предоставить томос об автокефалии.

Поэтому РПЦ является нелегальной религиозной организацией или, другими словами, заросшей сектой. Это также означает, что РПЦ не является независимой, потому что в XVI веке церковь признала себя подчиненной Константинопольскому Вселенскому Патриархату.

Для тех, кто не знает, что такое томос – это официальный указ главы православной церкви, который чаще всего касается предоставления определенного уровня автономии или права на полную независимость, известную как автокефалия, подчиненной церкви.

Теперь, когда мы осознаем этот неприятный факт, становится очевидным, что изменения должны произойти и в Латвийской православной церкви, потому что в данный момент она считает себя независимой церковью под надзором РПЦ.

Не означает ли это, что соответствующие учреждения, в том числе Вселенский Патриархат Константинополя, должны оценить канонический статус Латвийской православной церкви, потому что в противном случае мы в ситуации, когда правоверными в Латвии правит самопровозглашенная «православная» секта.

Более того, это означает, что Латвийская православная церковь имеет значительно больший канонический статус, чем РПЦ, которая узурпировала религиозную власть над православными верующими в Латвии, потому что Латвийская православная церковь получила томос об автокефалии от Вселенского Патриархата Константинополя в 1934 году. Это документ, который признал независимость Латвийской православной церкви, и это также документ, который РПЦ до сих пор не получила, чтобы стать независимым религиозным учреждением.

Когда в 1940 году СССР оккупировал Латвию, Латвийская православная церковь стала подчиняться РПЦ, и в то время ничего нельзя было сделать, чтобы предотвратить это. Церковь восстановила свою независимость только в 1992 году, когда Патриарх Московский Алексий II предоставил ей автономию.

Однако цель этого томоса неясна – после запоздалого распада СССР изданный в 1934 году томос об автокефалии Латвийской православной церкви вновь обрел юридическую силу.

Это подводит нас к вопросу: в какой канонической структуре действует Латвийская православная церковь, если РПЦ, которую она признала своим руководителем, никогда не получила томос об автокефалии? На каком основании Латвийская православная церковь подчиняется и платит взносы в РПЦ?

Отношения между православными церквями Украины и России серьезно ухудшились после военной агрессии России в Восточной Украине и беспрецедентной и бесстыдной аннексии Крыма. РПЦ оказывает политическое и экономическое давление на Украинскую православную церковь, чтобы заставить ее поддержать политику путинского режима.

В августе 2018 года Константинопольский Вселенский Патриархат объявил, что рассматривает возможность предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Это коренным образом изменит влияние РПЦ на Украине, где расположено около 12 000 приходов – треть от 36 000 приходов РПЦ. Конечно, РПЦ пыталась это предотвратить, и в СМИ даже распространилась версия о том, что треть приходов в Украине намерена остаться в подчинении РПЦ. В октябре 2018 года Константинопольский Вселенский Патриархат отменил томос 1686 года, который передал Киевскую митрополию Московскому Патриархату.

Следовательно, РПЦ потеряла свои канонические права вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Москва отреагировала на решение Вселенского Патриархата Константинополя, разорвав с ним связи. Это был первый подобный случай в православном мире и губительное дипломатическое поражение для РПЦ.

В результате отрицания превосходства Константинополя и разрыва связей с ним РПЦ стала нелегальной религиозной организацией — сектой. Поэтому ни одна православная церковь, ни латышская, ни украинская, не должна быть ей подчинена.

Учитывая, что РПЦ никогда не получила томос об автокефалии от Константинополя, подчинение Латвийской Православной Церкви РПЦ было незаконным. Кроме того, Патриарх Алексий II не имел права в 1992 году принимать решение о каноническом статусе Латвийской православной церкви.